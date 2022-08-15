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От взрыва мины в Затоке погибли 3 отдыхающих – версия полиции (видео)

От взрыва мины в Затоке погибли 3 отдыхающих – версия полиции (видео)

В результате взрыва мины в курортном поселке Затока Одесской области погибли не два, как сообщалось ранее, а три человека. А всего в результате игнорирования запрета выходить на побережье Черного моря и купаться пострадали пятеро отдыхающих, сообщает областное управление полиции.

По информации правоохранителей, в воскресенье, 14 августа, несколько человек, работавших на стройке, проигнорировали ограничительные заграждения и предупреждающие знаки на пляже и пошли купаться в море. В результате взрыва неизвестного предмета погибли трое мужчин 25-ти, 32-х и 53-х лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двух старших погибших обнаружили вчера, а еще одного нашли сегодня с помощью квадрокоптера.

Пляж, квадрокоптер, полицейский

Также в результате взрыва были ранены находившиеся рядом на побережье 43-летний мужчина с Черниговщины и 44-летняя женщина из Киевской области.

В полиции квалифицировали произошедшее как «несчастный случай» (ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В полиции в очередной раз предупреждают: купаться в море сейчас смертельно опасно из-за дрейфующих мин. Кроме того, с целью защиты от вражеского десанта заминированы пляжи и побережья региона.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео момента взрыва на пляже в Затоке.

Как сообщалось, 14 августа, на одном из пляжей в Затоке от подрыва неизвестного устройства в прибрежных водах погибли двое и ранен один человек.

По информации Белгород-Днестровского горсовета, трагедия произошла на базе отдыха «Рута» в Затоке.

Фото и видео ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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