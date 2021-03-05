Новости Одессы и Одесской области

Жесткое ДТП под Одессой: «Соната» врезалась в полицейский «Приус» – есть жертвы

Жесткое ДТП под Одессой: «Соната» врезалась в полицейский «Приус» – есть жертвы

Сегодня вечером, 5 марта, под Одессой, возле КП «Дачное» произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля Hyundai Sonata и полицейской машины.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Как информируют пользователи одесских Телеграм-каналов, «Соната» врезалась в «Приус» патрульных.

«Соната» двигалась со стороны Одессы на Киев, полиция на разделительной линии хотели развернуться и ехать на вызов в сторону Киева… «Соната» увидела препятствие, сначала влетела в отбойник, а потом в машину копов», – рассказывают очевидцы.

Предварительно в ДТП погиб один человек, пассажир Hyundai Sonata. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии.

смертельное ДТП под Одессой

Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить