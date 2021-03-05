Жесткое ДТП под Одессой: «Соната» врезалась в полицейский «Приус» – есть жертвы

Сегодня вечером, 5 марта, под Одессой, возле КП «Дачное» произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля Hyundai Sonata и полицейской машины.

Как информируют пользователи одесских Телеграм-каналов, «Соната» врезалась в «Приус» патрульных.

«Соната» двигалась со стороны Одессы на Киев, полиция на разделительной линии хотели развернуться и ехать на вызов в сторону Киева… «Соната» увидела препятствие, сначала влетела в отбойник, а потом в машину копов», – рассказывают очевидцы.

Предварительно в ДТП погиб один человек, пассажир Hyundai Sonata. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»