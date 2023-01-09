Подозреваемый в коррупции заместитель главы ОВА отстранен от должности

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Там отметили, что решением суда подозреваемый отстранен от занимаемой должности заместителя председателя ОВА сроком на два месяца, то есть до 04 марта 2023.

Напомним, что Муратов был задержан сотрудниками СБУ 3 января, а сегодня, 9 января, был отпущен под залог.

Залог, по словам адвоката подозреваемого Вадима Оксюты, уплатили 10 физических лиц, внесших разные суммы.

3 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали Олега Муратова. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия Муратов получил 27 тысяч долларов, чтобы откупить другого человека от уголовной ответственности, однако делать этого не собирался. Во время обысков у него изъяли 45 тысяч долларов, 21 тысяч евро, золотые слитки и монеты.

5 января суд постановил отправить его в СИЗО на два месяца — до 4 марта, с возможностью внесения залога на сумму 3 миллиона 220 тыс. 800 гривен.

Фото «Суспільне. Одеса»