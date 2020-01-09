Подозреваемого во взрыве в одесском общежитии поместили в СИЗО

В Одессе избрали меру пресечения для мужчины, устроившего взрыв в Малиновском районе.

Так, инцидент произошел в одном из общежитий для военнослужащих.

Его 38-летний жилец решил отомстить соседям, с которыми повздорил. Он бросил на кухне, где сидели люди, боевую гранату и запер дверь.

В итоге от взрыва пострадало трое мужчин.

Одессита взяли под стражу, а Киевский районный суд Одессы постановил поместить его в СИЗО. Злоумышленника арестовали на два месяца без права внесения залога.

По факту происшествия открыли уголовное дело о покушении на убийство. При этом известно, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Фото: облГУНП

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