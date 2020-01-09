Подозреваемого во взрыве в одесском общежитии поместили в СИЗО

В Одессе избрали меру пресечения для мужчины, устроившего взрыв в Малиновском районе.
Так, инцидент произошел в одном из общежитий для военнослужащих.
Его 38-летний жилец решил отомстить соседям, с которыми повздорил. Он бросил на кухне, где сидели люди, боевую гранату и запер дверь.
В итоге от взрыва пострадало трое мужчин.
Одессита взяли под стражу, а Киевский районный суд Одессы постановил поместить его в СИЗО. Злоумышленника арестовали на два месяца без права внесения залога.
По факту происшествия открыли уголовное дело о покушении на убийство. При этом известно, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Фото: облГУНП
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