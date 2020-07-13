Подожженные мусорные баки и утонувший подросток: чрезвычайные новости Одесской области 13 июля

Искали несколько часов: в Одесской области подросток утонул в пруду В Одесской области подросток утонул в пруду. Это произошло вечером 12 июля в с. Бирюково Николаевского района. Он исчез во время купания, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области. Его искали несколько часов и поздним вечером достали из воды мертвым. ПОДРОБНЕЕ

На Приморском бульваре появилось новшество (фото) На Приморском бульваре в «мусорных рядах», наряду с обычными альтфатерами и контейнерами для сбора пластика, появилось еще одно полезное новшество. Здесь установили подземные контейнеры для сбора мусора. ПОДРОБНЕЕ