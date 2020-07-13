Подожженные мусорные баки и утонувший подросток: чрезвычайные новости Одесской области 13 июля

В Одессе и области в понедельник, 13 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- На трассе Одесса – Рени мотоцикл влетел в грузовик. В результате погиб человек.
- Танкер Delfi, который потерпел крушение на побережье Черного моря в Одессе, разрушил гидротехнические сооружения на пляже «Дельфин».
- В Одесской области подросток утонул в пруду. Это произошло в с. Бирюково Николаевского района.
- В Одессе на Приморском бульваре неизвестные сожгли подземные мусорные контейнеры. Они установлены в качестве эксперимента.