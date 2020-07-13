В центре Одессы сожгли экспериментальные мусорные баки

Искали несколько часов: в Одесской области подросток утонул в пруду В Одесской области подросток утонул в пруду. Это произошло вечером 12 июля в с. Бирюково Николаевского района. Он исчез во время купания, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области. Его искали несколько часов и поздним вечером достали из воды мертвым. ПОДРОБНЕЕ

Легко, просто и эффективно: как построить бизнес с «CRM Bitrix24» В ХХІ веке в любой сфере предпринимательства не обойтись без цифровых технологий. Для того, чтобы о продукции узнали как можно больше людей, а работа шла плодотворно, нужно правильно организовать рабочий процесс. ПОДРОБНЕЕ