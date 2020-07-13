В центре Одессы сожгли экспериментальные мусорные баки

О поджоге на своей странице в Фейсбук сообщил и.о. вице-мэра – директор Департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.
“Прошлой ночью, наши новые, «подземные» контейнера для сбора ТБО, особо пытливые жители (либо гости) города решили проверить на прочность огнём. В результате этого, пожарные в свою очередь, протестировали конструкцию водой. С уверенностью могу сообщить, что конструкция испытание прошла и дальше продолжает функционировать в полном объёме, все детали и механизмы свой первый пожар выдержали”, – написал он.