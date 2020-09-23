Подкуп избирателей: глава Нацполиции рассказал о типичных нарушениях на выборах в Одесской области

Об этом в ходе визита в Одессу рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

“Что касается Одесской области – чаще всего мы фиксируем подкуп избирателей и незаконную агитацию. На территории Фонтанского сельсовета Одесской области мы зафиксировали нарушение со сменой места голосования – 1000 человек сразу пытались изменить адрес голосования. Тут правовую оценку дадут следователи”, – сказал Клименко, пишет сайт ГУ Нацполиции в Одесской области.

Ранее “Одесская жизнь” рассказала об известных на данный момент кандидатах в мэры Одессы.