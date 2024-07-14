Под Одессой мужчина нырнул в пруд и бесследно пропал

Под Одессой мужчина нырнул в пруд и бесследно пропал

В Одесской области проходят поисковые работы на воде – водолазы ищут мужчину, который накануне во время купания нырнул под воду и пропал.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, нсчастный случай произошел вечером 13 июля в селе Сухой Лиман Одесского района.

Купаясь в местном пруду, мужчина 1998 года рождения нырнул и больше не появлялся.

Сотрудники полиции вместе с местными жителями проводили обследование побережья в месте, где пропал мужчина, но пропавшего так и не нашли.

Сегодня, 14 июля, поисковые работы начали водолазы ГСЧС.

Как сообщалось ранее, утром, 9 июля жители Черноморска обнаружили в море тело мужчины в военной форме.

А 9 июня на одном из пляжей в Одессе нашли тело мужчины в водолазном костюме.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua