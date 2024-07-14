Под Одессой мужчина нырнул в пруд и бесследно пропал

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, нсчастный случай произошел вечером 13 июля в селе Сухой Лиман Одесского района.

Купаясь в местном пруду, мужчина 1998 года рождения нырнул и больше не появлялся.

Сотрудники полиции вместе с местными жителями проводили обследование побережья в месте, где пропал мужчина, но пропавшего так и не нашли.

Сегодня, 14 июля, поисковые работы начали водолазы ГСЧС.

Как сообщалось ранее, утром, 9 июля жители Черноморска обнаружили в море тело мужчины в военной форме.

А 9 июня на одном из пляжей в Одессе нашли тело мужчины в водолазном костюме.