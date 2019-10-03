На испытания в Одессу зашел малый боевой бронекатер

Об этом пишет dumskaya.net, ссылаясь на пресс-центр Министерства обороны.

Это малое боевое судно, в нашей стране оно седьмое в своей серии. Его построили на частном судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском».

У нас бронекатер будут испытывать в акватории Черного моря. Проверят скорость, маневренность, навигацию и мощность энергоустановки. При этом возможности судна протестируют и в условиях шторма. Также в планах — провести боевые стрельбы с участием экипажа.

После проведения всех испытаний корабль передадут в пользование ВМС Украины. Его включат в состав сил постоянной боевой готовности национального флота.

Катер типа “Гюрза” примечателен тем, что он малозаметен с виду, кроме того, его трудно распознать в море, даже используя специальные приспособления.

Фото: wikimedia.org