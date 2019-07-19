Испытания с боевыми стрельбами: туристам запретили отдых на некоторых курортах

Находиться на пляжах черноморского побережья от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка с 24 по 25 июля будет опасно.

Как сообщили в пресс-службе Татарбунарской райгосадминистрации, это связано с проведением испытаний с боевыми стрельбами.

«Любые испытания потенциально опасны, поэтому просим Вас не находиться в указанном районе в определенные сроки», — говорится в сообщении.

Напомним, на полигоне в Татарбунарском районе с 12 по 14 июня уже проводили испытания с боевыми стрельбами. В эти дни было строго запрещено находиться на морской косе близ курорта Лебедевка и на территории мысов Калфа и Ледники.

Фото: bessarabiainform.com