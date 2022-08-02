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Житель Приднестровья организовал теракт в Одессе

Житель Приднестровья организовал теракт в Одессе

В декабре 2021 года на территории воинской части в Одессе был подожжен грузовик. Организатора и исполнителя задержали и сейчас судят.

Мужчина, гражданин Молдовы, живущий в Приднестровье, координировал действия исполнителя, поджегшего КамАЗ на территории воинской части. За это, по решению Приморского районного суда Одессы, террорист сядет в тюрьму на 8 лет.

В ходе следствия он признался, что поджег грузовика был лишь испытательный заданием для исполнителя. В дальнейшем российские агенты планировали проводить более масштабные теракты. Возможно, их готовили к диверсионной деятельности после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как сказано в судебном реестре, по приказу иностранца исполнитель поджег военный КамАЗ на территории части, входящей в состав Воздушного командования «Юг» Вооруженных Сил Украины. Этим они подвергли опасности жизни людей.

Исполнителя будут судить отдельно, а координатора приговорили в Одессе к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Приговор считается с декабря прошлого года.

В суде террорист дал показания, что на преступление его толкнули финансовыее проблемы и безработица. На территории нашего государства он находился без регистрации.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, что жителей Приднестровья агитируют служить в российской армии, то есть воевать с Украиной.

Также мы рассказывали, как президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное нападение на нашу страну из Приднестровья.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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