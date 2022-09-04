Под Одессой в аварии погибли отец с дочкой

В Одесской области на трассе Одесса-Рени столкнулись легковой автомобиль Daewoo Lanos и грузовик Scania. Находившиеся в легковушке мужчина с девушкой погибли на месте.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Трагедия произошла на 51 километре трассы Одесса-Рени. Там столкнулись легковой автомобиль с грузовиком. В результате чего два человека погибли и еще двое в больнице.
По предварительной информации правоохранителей, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
На месте погибли 37-летний водитель авто и его 15-летняя дочь. Двое пассажиров, жена и сын водителя в больнице с травмами разной степени тяжести. Мужчина, управлявший грузовиком, не травмировался.
Полицейские решают вопрос об открытии производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины и назначению экспертиз.
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