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Под Одессой в аварии погибли отец с дочкой

Под Одессой в аварии погибли отец с дочкой

В Одесской области на трассе Одесса-Рени столкнулись легковой автомобиль Daewoo Lanos и грузовик Scania. Находившиеся в легковушке мужчина с девушкой погибли на месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Трагедия произошла на 51 километре трассы Одесса-Рени. Там столкнулись легковой автомобиль с грузовиком. В результате чего два человека погибли и еще двое в больнице.

По предварительной информации правоохранителей, водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На месте погибли 37-летний водитель авто и его 15-летняя дочь. Двое пассажиров, жена и сын водителя в больнице с травмами разной степени тяжести. Мужчина, управлявший грузовиком, не травмировался.

Полицейские решают вопрос об открытии производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины и назначению экспертиз.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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