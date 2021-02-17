Под Одессой спасли лебедя, вмерзшего в лед на реке

Сегодня утром в пгт Саврань Одесской области спасатели вызволили лебедя, застрявшего на льду на реке Южный Буг.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, птицу спасали совместно с сотрудниками управления охоты и рыбалки с помощью металлической лодки.
О дальнейшей участи лебедя не сообщается.
Напомним, ранее водолазы спасли лебедя на одесском пляже. Истощенную птицу отвезли на реабилитацию в Одесский зоопарк.
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Фото: пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области