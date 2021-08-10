Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой пробурили скважину: будут добывать нефть?

Под Одессой пробурили скважину: будут добывать нефть?

Такое развитие событий вполне вероятно. Нефть, по крайней мере, нашли.

Скважину обустраивает в Белгород-Днестровском районе под Саратой компания  «Укрнафтаинвест». Ее собственники BGV Group Management и сообщили о начале проекта.

«Мы считаем проект очень перспективным: предварительно разведанные геологические запасы нефти крупнейшего месторождения составляют около 8 млн тонн», – заявил директор департамента геологии компании BGV Group Management Михал Мышливец.

Про месторождение известно давно. Поисковые бурения проводили там дважды: в 1970-х годах, и в 1983 г.

Но в то время начинать там добычу было невыгодно, потому что из-за геологического строения участка, там требовались большие затраты на организацию добычи.

Теперь же, с развитием современных технологий добычи углеродных ископаемых, разработка месторождения может оказаться выгодной.

Когда скважину освоят, там начнется пробная добыча нефти.

Одной скважиной в «Укрнафтаинвесте» ограничиваться не собираются. В 2022 году там начнут подготовку к бурению следующих скважин.

При этом нефтедобытчики обещают позаботиться и об окружающей среде. Бурить скважины будут наклонно, чтобы свести к минимуму площадь нефтедобывающей площадки и таким способом снизить размер негативного воздействия на окружающую среду.

Обещают помощь и прилегающим громадам. Это и рабочие места, и социальная помощь.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской области начнут добывать собственный газ

Фото пресс-службы BGV Group Management

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Редакция ПРОФИЛЬ

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