Под Одессой поймали нарушителя с крупным уловом

На трассе “Одесса-Рени” водная полиция и рыбный патруль задержали мужчину в рамках совместного рейда.

Об этом сообщает пресс-служба одесского рыбоохранного патруля.

У него в машине оказалось 58 кг леща, 34 кг толстолобика, 13 кг сазана и 9 кг судака. В целом – 114 кило рыбы.

По данным рыбпатруля, правонарушитель незаконно перевозил биоресурсы. При этом он не смог предъявить на них разрешительные документы.

На автомобилиста составили админпротокол, передав в суд материалы дела. Ему грозит штраф за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного мира.

Фото: пресс-служба одесского рыбоохранного патруля

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