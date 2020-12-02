Под Одессой поезд задавил пожилого мужчину

Между железнодорожными станциями «Одесса-Сортировочная» и «Одесса-Восточная» неподалеку от села Шевченко-3 поезд сбил пожилого мужчину. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Как сообщает областное управление полиции, 37-летний машинист применил экстренное торможение, но вовремя остановить поезд ему не удалось.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.

Напомним, 28 ноября в Одесской области между станциями «Веселый Кут» и «Мигаево» железнодорожники нашли на рельсах труп пожилой женщины. У погибшей были множественные травмы, которые можно получить от удара локомотивом.

А в ночь на 22 ноября неподалеку от станции Сухой лиман грузовой поезд переехал мужчину – им оказался житель Винницы.

Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области