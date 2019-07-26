Как под Одессой живут дельфины и розовые пеликаны

Начальник научного отдела «Тузловских лиманов», эколог, доктор биологических наук Иван Русев рассказал на лекции в Зеленом театре об уникальном Национальном парке Украины и редких животных, обитающих там.

Розовые пеликаны, дельфины-белобочки, юркие выдры и могучие орланы-белохвосты обитают сегодня, к счастью, не только в зоологических парках. Благодатным краем для краснокнижных животных стал Национальный парк «Тузловские лиманы», расположенный на юго-западе Одесской области. Сохранить заповедные места и редких животных там удалось благодаря неравнодушным людям – экологам и волонтерам.

В 2010 году вместе с командой единомышленников эколог Иван Русев инициировал создание на территории регионального Национального парка. Сейчас это уникальный ландшафтный заповедник в 100 километрах от Одессы. Поначалу Иван Русев был его директором, руководя командой профессионалов. Боролся против беспредела браконьеров, уничтожения парка. Но все же, в первую очередь, его привлекала научная, исследовательская работа. Полтора года назад Иван Русев предал директорский пост заместителю, экологу Ирине Выхристюк.

Проблем, наверное, меньше не стало – и с незаконным возведением коттеджей приходится бороться, и пожары в степи случаются. Но зато там, где раньше было средоточие браконьеров, уничтожавших птиц, дичь и рыбу, появилась «Тузловская Амазония». Сегодня это туристический центр – с кордоном, бунгало, походными маршрутами, вышками для наблюдения за птицами.

Благодаря сплоченной команде, в парке удалось сохранить чистый, не обезображенный застройкой пляж. На песчаной полосе, длиной 39 километров, отдыхают и птицы, и люди. Есть в «Тузловских лиманах» и заповедная территория, протяженностью 15 км, открытая только для научных сотрудников.

– Территория огромная, и ее надо контролировать. Транспорта у нас немного, поддержки государства нет, – поделился Иван Русев. – Зато есть помощь друзей, волонтеров, а все необходимое для парка покупаем за деньги спонсоров.

«Главный персонаж» «Тузловских лиманов» – розовый пеликан. Ежегодно в национальном парке их бывает порядка трех тысяч. Часть живет постоянно, остальные кочуют в поисках пищи.

– К сожалению, рыбаки считают птиц конкурентами, стреляют в них, гонят, – рассказал Иван Трофимович. – Но мы, экологи, говорим – там, где есть пеликаны, экосистема, слава Богу, жива. Главное – не нарушать баланс, который складывается на водоемах, где они обитают.

Так что в парке для пеликанов созданы прекрасные условия. Правда, размножаются эти редкие исчезающие птицы, по наблюдениям экологов, только в Черноморском биосферном заповеднике Голой Пристани.

– Мы надеемся, что у нас тоже будут гнездования. Просто пеликан – очень умная птица. Чтобы убедиться в безопасности территории, ему необходимо лет пять-семь. Тогда и гнездиться начнет, – считает Иван Русев.

Есть в национальном парке и кудрявые пеликаны. Их поменьше – прилетает, максимум, до двухсот птиц. Для них соорудили специальные острова из досок – чтоб от хищников защитить.

Прошлой зимой прилетал в национальный парк и молодой фламинго. Правда, прожил два месяца и улетел – корма для него недостаточно.

Часто появляются и дельфины – афалина, белобочка и морская свинья. Но, бывает, выброшенные на берег моря, они гибнут. Запутавшихся в рыбацких сетях морских обитателей выбрасывают браконьеры. Еще одна причина гибели дельфинов – их дезориентация, спровоцированная испытаниями морского оружия.

Охраняют в национальном парке множество видов куликов, белоглазых и красноносых нырков, серых уток, журавлей. Всего 46 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Самые редкие – орлан-белохвост, огромный хищник с размахом крыльев в 2,5 метра, и краснозобая казарка, которая гнездится на Таймыре, а зимует в «Тузловских лиманах» – прямо в водоеме рядом с домиком инспектора.

– Когда-то мы обещали Европе, что в Украине к 2021 году площадь заповедных территорий будет составлять 15%. На сегодняшний день – это всего лишь 6%. В Одесской области обещали сделать заповедными до 10% территорий, сегодня их только 4%. Так что еще работать и работать, – заключил Иван Русев.

Автор – Вероника Полищук

Фото: ФБ Национального парка «Тузловские лиманы»