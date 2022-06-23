Под Одессой нашли повешенной 16-летнюю девочку

По информации областного управления полиции, девочка 2004 года рождения ушла из дома утром 22 июня и не вернулась. Вечером того же дня ее объявили в розыск.

Сегодня, 23 июня, пропавшую девушку нашли повешенной в лесополосе в деревне, где она жила.

На месте работали следователи и медицинские эксперты. Внешних следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили.

Как стало известно, девочку после смерти родителей воспитывали дедушка с бабушкой. По словам опекунов, в последнее время между ними и внучкой возникали конфликты из-за ее дружбы со взрослым мужчиной. А по словам последнего, вчера после встречи с ним девушка сказала, что идет домой и скрылась.

Произошедшее предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Самоубийство». В рамках производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.

Напомним, 4 июня в Одессе покончила с собой 11-летняя девочка – она выпрыгнула из окна своей квартиры на четвертом этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского.

А в конце 29 апреля в Подольском районе у себя дома повесился 16-летний юноша. Предварительная причина того, что побудило его лишить себя жизни – парень проиграл 5 тысяч гривен гривен в онлайн-казино.