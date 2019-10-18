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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой для автомобилистов установили ограничения по весу на мосту

Под Одессой для автомобилистов установили ограничения по весу на мосту

Проехать по недавно открывшемуся после ремонта понтонному мосту возле Черноморска смогут не все водители.

Так, через Сухой лиман не пустят фуры, весом больше 20 тонн и с нагрузкой на ось свыше шести тонн.

Об этом сообщает Облавтодор.

Объезжать мост движущимся в сторону порта тяжеловесам рекомендуют по автодороге Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- /М-15/.

Напомним, 15 октября открыли после ремонта мост через Сухой лиман на трассе “Одесса-Черноморск”. Автомобилисты ждали открытия с нетерпением, так как до этого приходилось этот отрезок пути объезжать. К восторгу водителей, ремонт закончили на месяц раньше, чем планировали изначально.

Фото: timer-odessa.net

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