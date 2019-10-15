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Новости Одессы и Одесской области

Как под Одессой открытия понтонной переправы ждали (фото)

Как под Одессой открытия понтонной переправы ждали (фото)

Мост на трассе “Одесса-Черноморск” закончили ремонтировать спустя месяц после начала работ. К восторгу автомобилистов проезд открыли быстрее, чем ожидали.

Поначалу думали, что ремонт затянется на два месяца, но успели завершить раньше времени.

Открыть дорогу запланировали во вторник, 15 октября. Всем автомобилистам объявили, что по магистрали можно будет проехать уже с десяти утра.

Как сообщает сайт города Черноморска 04868.com.ua, водители у шлагбаума выстроились еще за час до назначенного времени. Все с нетерпением ждали, когда откроют проезд.

Автомобилисты не скрывали радости, так как все это время приходилось добираться в объезд. А местные жители вовсе выбрали опасный способ перебираться на другой берег.

Участникам огромной очереди пришлось подождать, пока переправу приняли в Регистр судоходства Украины. А после, как и обещали, почти аккурат в десять утра подняли шлагбаум, начав пропускать машины.

Фото: 04868.com.ua

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