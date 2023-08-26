Почти половина зернотрейдеров в Одесской области работает в «тени»

К более десятку компаний, экспортирующих зерно, появились вопросы по происхождению зерна. В большинстве своем эти предприятия не из Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Олег Кипер.

Анализ происхождения зерна от первых 32 обработанных экспортеров показал, что 21 компания работает с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы происхождения зерна.

В большинстве своем эти предприятия не из Одесской области. Проверкой кампаний будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры.

Напоминаю, что в дальнейшем загрузка судов будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна. Все таможенные декларации должны быть зарегистрированы до загрузки экспортного товара. Желающим присоединиться к команде «белых» предлагаю подписать меморандум с Одесской ОВА. К инициативе уже присоединились 26 предприятий, –

рассказал Олег Кипер.Напомним, что по состоянию на вторую половину августа во время сбора урожая в Одесской области намолотили 3,2 млн. тонн зерна.

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