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Майже половина зернотрейдерів на Одещині працює в “тіні”

Майже половина зернотрейдерів на Одещині працює в “тіні”

До більше десятка компаній, які експортують зерно, з’явилися питання щодо походження зерна. Здебільшого ці підприємства не з Одеської області. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації (ОДА) Олег Кіпер.

Аналіз походження зерна від перших 32 опрацьованих  експортерів показав, що 21 компанія працює зі сплатою всіх податків, а до 11 підприємств з’явилися питання щодо походження зерна.

Здебільшого ці підприємства не з Одеської області. Перевіркою кампаній будуть займатися відповідні правоохоронні структури.

Нагадую, що в подальшому завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна. Усі митні декларації мають бути зареєстровані ДО завантаження експортного товару.Охочим доєднатися до команди «білих» пропоную підписати меморандум з Одеською ОВА. До ініціативи вже долучилися 26 підприємств, –

розповів Олег Кіпер.

Нагадаємо, що станом на другу половину серпня під час збору врожаю в Одещині намолотили 3,2 млн тонн зерна.

Фото ілюстративне

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