Почетные граждане Одессы – это бренд, повод для гордости, а иногда и недоумения со стороны горожан. Этих людей можно заметить во время больших и значимых городских мероприятий. Они возлагают цветы к памятнику Неизвестному матросу, открывают новые имена на Аллее звезд. За какие заслуги присуждают это высокое звание, какие права и обязанности появляются у людей, получивших заветную ленту? «Одесская жизнь» искала ответы на эти и другие вопросы. (Републикация статьи от 2 сентября 2017 года, с обновлениями).

Три эпохи одного звания

История присвоения звания «Почетный гражданин города Одессы» насчитывает полтора века и более 50 имен. Ученые делят этот внушительный список на три хронологических части: первая посвящена деятелям дореволюционным, вторая – советским, третья – современным, времен независимой Украины. Присуждают звание не каждый год. Более того, дважды эта традиция надолго прерывалась.

Например, после того как с 1862 по 1917 год почетными гражданами Одессы стали десять человек, звание не присуждалось вплоть до 1965 года. История повторилась уже в конце советской эпохи. Последними, вписанными в перечень почетных граждан Одессы в этот период, стали имена профессора Александры Архангельской и генерал-майора Николая Стафеева. И снова затишье – с 1985 по 1997 год, когда почетным гражданином Одессы стал Михаил Жванецкий, открывший новую страницу истории этого звания.

Каждый период оставил свой отпечаток на этом списке. Так, до революции в него попадали воено- и градоначальники, а также видные государственные деятели. В советское время – в основном герои Советского Союза и Социалистического труда (люди воевавшие или видные ученые, которые либо «приближали Победу», либо развивали науку). Сегодня список пополняют деятели культуры (Михаил Жванецкий, Кира Муратова), науки (Валерий Запорожан, Надежда Пучковская), общественно-политические (Сергей Кивалов) и церковные лидеры (Митрополит Агафангел), благотворители и меценаты (Борис Литвак, Сюзанна Савари), руководители крупных предприятий (Николай Павлюк, Владимир Филипчук).

Интересно, что в перечень «почетных» не вошли Иосиф де Рибас, Франц де Волан, Кириак Костанди, Петр Столярский, Александр Маринеско, Леонид Утесов, Владимир Филатов, Исаак Бабель – имена, с детства знакомые каждому одесситу. В то же время, статут территориальной громады города Одессы признает их «выдающимися личностями, которые содействовали созданию и развитию года Одессы как экономического и культурного центра Северного Причерноморья».

Кто решает, кому быть почетным?

Согласно Положению «О присвоении звания «Почетный гражданин города Одессы» в новой редакции, его «присваивают физическим лицам, имеющим выдающиеся заслуги и внесшим большой личный вклад в развитие города».

Выдвинуть кандидата на Звание могут политические партии, общественные организации и трудовые коллективы города. Единственное условие – не менее 500 согласных членов.

Представления на присвоение Звания рассматривает специальная депутатская комиссия. Она изучает представленные документы (мотивированное ходатайство, автобиографию кандидата, документальные свидетельства заслуг кандидата перед городом Одессой и другие) и общественное мнение по данному вопросу. Затем готовится проект решения на сессию городского совета.

Нередко звания присваиваются к «круглым датам». Например, 6 апреля 1984 года, в канун 40-летия освобождения Одессы, знание «Почетный гражданин» было присвоено сразу трем участникам боев за Одессу: Герою Советского Союза Павлу Державину и Героям Социалистического Труда Борису Шевченко и Виктору Чербаеву.

Отметим, что сегодня звание Почетного гражданина не сопряжено ни с какими особыми привилегиями. Если не считать несколько льгот, которые финансируются из городского бюджета:

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток и такси);

оплата одной путевки в год в санаторий или дом отдыха;

право на получение доплаты к пенсии в размере минимальной государственной пенсии по достижению пенсионного возраста.

В наши же дни Почетному гражданину города Одессы вручается удостоверение, лента Почетного гражданина и нагрудный знак, а его имя вносится в городскую Книгу Почета. Вот, по сути, и все. Хотя во времена Екатерины II это Звание давало существенные преимущества, например, освобождало от телесного наказания, давало право заводить и содержать фабрики, заводы, морские и речные суда.

От порто-франко до бефстроганова

Первым почетным гражданином Одессы стал граф Александр Григорьевич Строганов. 10 июня 1862 года Одесское купеческое и мещанское общества, в связи о 50-летним юбилеем служебной деятельности графа, вынесли решение о предоставлении ему «на вечные времена звания первого гражданина города Одессы».

Имя Строганова осталось в истории благодаря тому, что по его инициативе в 1859 году была снята черта порто-франко, и город навсегда соединился со своими предместьями. Его заслугой явилась подготовка преобразований городского общественного самоуправления. По его проекту был основан Одесский (первоначально – Новороссийский) университет, который до сих пор считает Строгановский фонд гордостью своей Научной библиотеки.

Кстати, это именно в его честь был назван бефстроганов (блюдо из кусочков мяса в соусе). Такое блюдо подавалось посетителям так называемого «открытого стола», который держал у себя Строганов. Граф был одним из тех, кто ежедневно принимал в своем доме людей благородного происхождения, которые оказались в городе без пропитания.

Иностранка с «одесским сердцем»

Недавно скончавшаяся во Франции художница Сюзанна Савари-Полидори никогда не жила в Одессе и не была связана с нашим городом семейными корнями. Однако это не помешало городскому совету присвоить француженке звание Почетного гражданина Одессы, сделав ее единственной «абсолютной иностранкой» в этом списке.

Сюзанна Савари приезжала в Одессу в течение 40 лет. Она многое сделала для Музея западного и восточного искусства, пополнив его фонды картинами, книгами и альбомами. Литературный музей получил из ее рук редкие экземпляры книг Бабеля, Паустовского, Ильфа и Петрова, переведенные на французский язык. А Государственная научная библиотека пополнила свои фонды на 800 ценных книг, журналов и газет.

Сюзанна Савари-Полидори внесла большой вклад в увековечивании памяти наших воинов, павших на территории Франции. В благодарность за это одесситы организовали сбор подписей под обращением к городскому голове о присвоении мадам Савари звания «Почетный гражданин Одессы». И такое звание было ей присвоено 14 сентября 1999 года.

Имена почетных граждан – в новостных лентах

2 августа 2017 года 95-летний юбилей отмечал Почетный гражданин города Одессы, генерал-лейтенант в запасе Лев Николаевич Горелов (ныне уже покойный), награжденный тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды и орденом Богдана Хмельницкого. Звание почетного гражданина он получил в 2012 году, за «большие заслуги в общественной жизни города Одессы, в деле патриотического воспитания молодежи, человечность и бескорыстие в выполнении гражданского долга».

11 мая 2017 года в Израиле умер Почетный гражданин Одессы Яков Маниович. Он известен тем, что создал Всеизраильское землячество «Одесса» и основал Товарищество дружбы и согласия между народами «Израиль – Украина» и «Украина – Израиль». По его инициативе и на средства семьи Маниович был создан мемориальный комплекс «Памяти жертв нацизма» в Прохоровском сквере Одессы.

Летом 2017 года очень многие СМИ распространили информацию о том, что звезде «Ликвидации», почетному гражданину Одессы Владимиру Машкову запретили въезд в Украину. Новость о запрете, безусловно, огорчает. Только вот Почетным гражданином Одессы Машков не является. Однажды ему вручили награду «За вклад в культурную жизнь города», но это, откровенно говоря, совсем не то.

Три факта о звании «Почетный гражданин города Одессы»

Факт первый

Это высший знак признательности жителей города Одессы.

Факт второй

Звание может быть присвоено кандидатам независимо от их гражданства и места проживания, но только прижизненно.

Факт третий

Если горсовет не находит достаточных оснований для присуждения Звания кандидату, документы можно подать повторно, но не ранее, чем через пять лет.

Анна Мячина

Стало известно, что Почетные граждане Одессы могут лишиться званий: в горсовете назвали причины