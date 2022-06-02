Почему в Одессе не ходит ранее обещанный трамвай №17?

В Одессе снова начнет ходить трамвай №17 С завтрашнего дня, 2 июня 2022 года, в Одессе возобновляется работа трамвайного маршрута №17.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно». ПОДРОБНЕЕ

У одесского Привоза появились «розовые линии» – для чего? (фото) Выходим (или заходим) на знаменитый одесский Привоз с центрального входа – и видим очередные новшества на отремонтированном участке Преображенской, которые протягиваются вдоль новой трамвайной линии до перекрестка с Пантелеймоновской. Что это за «розовые линии» такие? ПОДРОБНЕЕ