Почему в Одессе не ходит ранее обещанный трамвай №17?

Сегодня днем, 2 июня 2022 года, в Одессе временно не ходит трамвай №17, курсирующий между Куликовым полем и 11-й станцией Большого Фонтана.
Ранее в мэрии сообщили, что работа этого трамвая будет возобновлена. Что же произошло?
Как сообщает Телеграм-канал Odessa.Vgorode.ua, движение трамвая №17 было приостановлено из-за ДТП на 4-й станции Большого Фонтана.
Напомним, со 2 июня в Одессе возобновляется работа трамвайного маршрута №17. Этот трамвай не ходил с начала февраля из-за ремонта с заменой трамвайных путей на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской.
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Фото КП «Одесгорэлектротранс»