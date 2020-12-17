Новости Одессы и Одесской области

На Потемкинской лестнице в Одессе — елки и зверушки (фото)

На Потемкинской лестнице в Одессе — елки и зверушки (фото)

Одесса продолжает готовиться к Новому году. Сегодня наша Потемкинская лестница пополнилась новогодними персонажами и атрибутикой.

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Там появились елки, перед каждой из них — зверушка. Среди них выделяется большой олень. Ну, а на первом плане — Рождественская звезда.

Одесса предновогодняя, звезда

Одесса предновогодняя, на Потемкинской лестнице

Все это будет переливаться огнями в вечернее время. Отметим, что вся эта атрибутика одесситам знакома, она — из прошлого года.

Одесса предновогодняя, елки

Одесса предновогодняя, зверушки

Карусель, которую вчера устанавливали на Приморском бульваре, уже полностью собрана, но пока не работает. Она «перебралась» на рождественско-новогодние праздники поближе к Дюку из парка аттракционов, расположенного по пути в парк Шевченко.

Одесса предновогодняя, карусель

Одесса предновогодняя, карусель у Дюка

Ну а главная елка города, которую вчера монтировали на Думской площади у мэрии, полностью собрана и наряжена.

Одесса предновогодняя, Пушкин и елка

Одесса предновогодняя, главная елка

Одесса предновогодняя, елка у мэрии

Главная елка Одессы

Одесса предновогодняя, елка наряжена

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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