На Потемкинской лестнице в Одессе — елки и зверушки (фото)

Одесса продолжает готовиться к Новому году. Сегодня наша Потемкинская лестница пополнилась новогодними персонажами и атрибутикой.

Там появились елки, перед каждой из них — зверушка. Среди них выделяется большой олень. Ну, а на первом плане — Рождественская звезда.

Все это будет переливаться огнями в вечернее время. Отметим, что вся эта атрибутика одесситам знакома, она — из прошлого года.

Карусель, которую вчера устанавливали на Приморском бульваре, уже полностью собрана, но пока не работает. Она «перебралась» на рождественско-новогодние праздники поближе к Дюку из парка аттракционов, расположенного по пути в парк Шевченко.

Ну а главная елка города, которую вчера монтировали на Думской площади у мэрии, полностью собрана и наряжена.

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