По Одесской области нанесен очередной ракетный удар – есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 27 июня 2022 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Был «прилет» в жилой дом, есть пострадавшие.

По официальной информации Оперативного командования «Юг», удар был нанесен с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

Имело место попадание в жилой квартал мирного поселка. В результате было разрушено несколько жилых домов и хозяйственных построек и начался пожар, площадь которого составила примерно 500 квадратных метров.

Предварительно пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Напомним, в воскресенье, 26 июня, враг нанес ракетный удар по Одесской области двумя ракетами. Обе были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны.

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Фото с Телеграм-канала «Одесса сейчас»