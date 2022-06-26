Обломки одной из сбитых ракет упали в городе (фото)

Снимки опубликовал телеграм-канал издания «Думская».

На фотографиях видны обломки одной из двух сбитых днем 26 июня крылатых ракет «Оникс», запущенных по Одессе российскими военными.

По информации Оперативного командования «Юг», запуск был произведен из берегового комплекса «Бастион» с территории временно оккупированной Крыма.

Обе ракеты были сбиты противовоздушной обороной защитников Одессы. Первоначально сообщалось, что над морем, но, судя по фотографиям, обломки одной из них упали на землю. Судя по фотографиям, на территории инфраструктурного объекта.

О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Напомним, что 26 июня гроза и ливень в Одессе совпали с ракетной атакой. Раскаты грома смешались с работой ПВО. Также был слышен один сильнейший взрыв, который точно не был связан с природной стихией.

Позже в Оперативном командовании «Юг» собщили, что одесское ПВО смогло отбить вражескую ракетную атаку.

Уже второй день подряд российская армия подвергает украинские города массированным ракетным ударам. Так, сегодня в Киеве одна из выпущенных рашистами ракет попала в высотный жилой комплекс, еще одна — в детский сад.