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В Одессе смешались гроза и взрывы от ракетной атаки

В Одессе смешались гроза и взрывы от ракетной атаки

26 июня гроза и ливень в Одессе совпали с ракетной атакой. Раскаты грома смешались с работой ПВО. Также был слышен один сильнейший взрыв, который точно не был связан с природной стихией.

Тревогу в городе объявили в 16:07 и вскоре среди раскатов грома раздался мощнейший взрыв. Его слышали во всех районах города, от поселка Котовского с его пригородами до жилмассива Таирова.

Если верить многочисленным публикациям очевидцев в соцсетях, скорее всего российская крылатая ракета была сбита на подлете к городу над морем. О чем свидетельствовало характерное облако в небе на небольшой высоте.

Но официальной информации о сегодняшней ракетной атаке на город пока не поступало. Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией, чтобы информировать своих читателей.

Напомним, что уже второй день подряд российская армия подвергает украинские города массированным ракетным ударам. Так, сегодня в Киеве одна из выпущенных рашистами ракет попала в высотный жилой комплекс, еще одна — в детский сад.

Фото: Суспільне. Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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