Плата за вывоз мусора станет выше для части жителей Одессы

Большинство мусоровывозящих компаний в Одессе подняли цены за свои услуги перед новым годом. Теперь стоимость вывоза мусора повышает КП «Одескоммунтранс».
Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте одесской мэрии.
Новые цены, если их одобрит исполком, вступят в силу с 1 февраля.
Новые тарифы на вывоз мусора
Обновленные цены от коммунальщиков такие:
- Для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах — 34,11 грн/мес. с человека (включая НДС).
- Для жителей частного сектора: 58,89 грн/мес. с человека (включая НДС).
Цены вырастут почти вдвое: сейчас жители многоквартирных домов платят 18,35 грн. с человека, а в частном секторе 32,30 грн.
Те компании, которые подняли цены ранее, установили тарифы примерно на том же уровне, на какой рассчитывают в коммунальном предприятии.
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