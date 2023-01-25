Плата за вывоз мусора станет выше для части жителей Одессы

Как выбросить новогоднюю елку и не засыпать все иголками Крещение завершает череду новогодних праздников. По традиции после этого дня принято выбрасывать новогодние елки. Как же правильно избавляться от зеленой красавицы и не засыпать все иголками? ПОДРОБНЕЕ

Сколько платить за доставку газа? С оплатой за потребленный газ все просто. Сколько израсходовали, столько и заплатили. А стоимость доставки, или абонплата, как ее еще называют, считается иначе и меняется ежегодно с января. Какой будет сумма оплаты в этом году и как ее рассчитать — ответы на эти и другие вопросы в нашем материале. ПОДРОБНЕЕ

Повышение тарифов на воду – вопрос времени? В конце 2022 года стало известно, что Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на воду для 32 водоснабжающих предприятий Украины. По новым ценам потребители должны были платить уже с 1 января. ПОДРОБНЕЕ