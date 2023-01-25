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Плата за вывоз мусора станет выше для части жителей Одессы

Плата за вывоз мусора станет выше для части жителей Одессы

Большинство мусоровывозящих компаний в Одессе подняли цены за свои услуги перед новым годом. Теперь стоимость вывоза мусора повышает КП «Одескоммунтранс».

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте одесской мэрии.

Новые цены, если их одобрит исполком, вступят в силу с 1 февраля.

Новые тарифы на вывоз мусора

Обновленные цены от коммунальщиков такие:

  • Для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах — 34,11 грн/мес. с человека (включая НДС).
  • Для жителей частного сектора: 58,89 грн/мес. с человека (включая НДС).

Цены вырастут почти вдвое: сейчас жители многоквартирных домов платят 18,35 грн. с человека, а в частном секторе 32,30 грн.

Те компании, которые подняли цены ранее, установили тарифы примерно на том же уровне, на какой рассчитывают в коммунальном предприятии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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