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В Одессе подняли цены на вывоз мусора: новые тарифы

В Одессе подняли цены на вывоз мусора: новые тарифы

С 1 декабря 2022 года одесситы будут платить за вывоз мусора новую цену, которая станет почти в два раза выше прежней.

Об этом сообщили в Одесского горсовете.

Муниципальные чиновники объяснили необходимость такого шага целью приведения тарифов в соответствие с экономически обоснованными расходами.

Поэтому 27 октября своим решением Исполкома Одесского горсовета изменил тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами для населения города Одессы.

В Одессе услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами предоставляют 4 компании: «ТВ-Серрус», «Одескоммунтранс», «КЛИАР-СИТИ» и «Эко-Ренессанс».

Как отметил заместитель директора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, с 2018 года тарифы не менялись, и были самые низкие в Украине. Сейчас они стали экономически необоснованные.

Сегодня решением Исполкома изменения внесены в тарифы на услуги, предоставляемые компаниями «КЛИАР-СИТИ» и «Эко-Ренессанс».

Для пользователей услугами «Эко-Ренессанс» плата будет составлять:

  • для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах,35,49 грн/мес на одного человека (с НДС);
  • для населения, проживающего в жилых домах частного сектора,61,26 грн/мес на одного человека (с НДС).

Для пользователей услугами «КЛИАР-СИТИ»:

  • для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах,33,99 грн/мес на одного человека (с НДС);
  • для населения, проживающего в жилых домах частного сектора,58,68 грн/мес на одного человека (с НДС).

В ближайшее время будут внесены изменения в тарифы на услуги компаний ТВ-Серрус и Одескоммунтранс.

Новые тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами для населения города начнут действовать с 1 декабря 2022 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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