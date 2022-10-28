В Одессе подняли цены на вывоз мусора: новые тарифы

С 1 декабря 2022 года одесситы будут платить за вывоз мусора новую цену, которая станет почти в два раза выше прежней.

Об этом сообщили в Одесского горсовете.

Муниципальные чиновники объяснили необходимость такого шага целью приведения тарифов в соответствие с экономически обоснованными расходами.

Поэтому 27 октября своим решением Исполкома Одесского горсовета изменил тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами для населения города Одессы.

В Одессе услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами предоставляют 4 компании: «ТВ-Серрус», «Одескоммунтранс», «КЛИАР-СИТИ» и «Эко-Ренессанс».

Как отметил заместитель директора Департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, с 2018 года тарифы не менялись, и были самые низкие в Украине. Сейчас они стали экономически необоснованные.

Сегодня решением Исполкома изменения внесены в тарифы на услуги, предоставляемые компаниями «КЛИАР-СИТИ» и «Эко-Ренессанс».

Для пользователей услугами «Эко-Ренессанс» плата будет составлять:

для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, — 35,49 грн/мес на одного человека (с НДС);

— на одного человека (с НДС); для населения, проживающего в жилых домах частного сектора, — 61,26 грн/мес на одного человека (с НДС).

Для пользователей услугами «КЛИАР-СИТИ»:

для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, — 33,99 грн/мес на одного человека (с НДС);

— на одного человека (с НДС); для населения, проживающего в жилых домах частного сектора, — 58,68 грн/мес на одного человека (с НДС).

В ближайшее время будут внесены изменения в тарифы на услуги компаний ТВ-Серрус и Одескоммунтранс.

Новые тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами для населения города начнут действовать с 1 декабря 2022 года.