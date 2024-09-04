Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 4 сентября

В среду, 4 сентября, в Одессе действуют графики стабилизационных отключений света, а также в ряде домов весь день не будет света из-за плановых ремонтных работ на электросетях. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Академика Королева, 1, 1а, 3, 5/1,
- Инглези, 5.
Работы до 19.00:
- Архитекторская, 24, 20, 20/корп.1, 22,
- Ильфа и Петрова, 6, 63, 63/1,
- Симоненко, 1, 11а
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Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Бреуса, 4-35,
- Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1а, 3, 26,
- Живописная (Скворцова), 26-51,
- пер. Фруктовый, 1-11,
- Зеленая, 1-42,
- Авиационная, 38-58,
- пер. Пилотный, 2-9.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Героев обороны Одессы, 48-58, К
- апитана Кузнецова, 93, 95,
- Леси Украинки, 45.