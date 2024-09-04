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Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 4 сентября

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 4 сентября

В среду, 4 сентября, в Одессе действуют графики стабилизационных отключений света, а также в ряде домов весь день не будет света из-за плановых ремонтных работ на электросетях. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Академика Королева, 1, 1а, 3, 5/1,
  • Инглези, 5.

Работы до 19.00:

  • Архитекторская, 24, 20, 20/корп.1, 22,
  • Ильфа и Петрова, 6, 63, 63/1,
  • Симоненко, 1, 11а

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Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Бреуса, 4-35,
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1а, 3, 26,
  • Живописная (Скворцова), 26-51,
  • пер. Фруктовый, 1-11,
  • Зеленая, 1-42,
  • Авиационная, 38-58,
  • пер. Пилотный, 2-9.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Героев обороны Одессы, 48-58, К
  • апитана Кузнецова, 93, 95,
  • Леси Украинки, 45.
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