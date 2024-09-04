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Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 4 вересня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 4 вересня

У середу, 4 вересня, в Одесі діють графіки стабілізаційних відключень світла, а також у низці будинків весь день не буде світла через планові ремонтні роботи на електромережах. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Академіка Корольова, 1, 1а, 3, 5/1,
  • Інглезі, 5.

Роботи до 19.00:

  • Архітекторська, 24, 20, 20/корп.1, 22,
  • Ільфа та Петрова, 6, 63, 63/1,
  • Симоненка, 1, 11а

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Центральний РЕМ

Роботи  до 19.00:

  • Бреуса, 4-35,
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1а, 3, 26,
  • Мальовнича (Скворцова), 26-51,
  • пров. Фруктовий, 1-11,
  • Зелена, 1-42,
  • Авіаційна, 38-58,
  • пров. Пілотний, 2-9.

Північний РЕМ

Роботи  до 17.00:

  • Героїв оборони Одеси, 48-58,
  • Капітана Кузнєцова, 93, 95,
  • Лесі Українки, 45.
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