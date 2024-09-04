Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 4 вересня

У середу, 4 вересня, в Одесі діють графіки стабілізаційних відключень світла, а також у низці будинків весь день не буде світла через планові ремонтні роботи на електромережах. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Академіка Корольова, 1, 1а, 3, 5/1,
- Інглезі, 5.
Роботи до 19.00:
- Архітекторська, 24, 20, 20/корп.1, 22,
- Ільфа та Петрова, 6, 63, 63/1,
- Симоненка, 1, 11а
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Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Бреуса, 4-35,
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1а, 3, 26,
- Мальовнича (Скворцова), 26-51,
- пров. Фруктовий, 1-11,
- Зелена, 1-42,
- Авіаційна, 38-58,
- пров. Пілотний, 2-9.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Героїв оборони Одеси, 48-58,
- Капітана Кузнєцова, 93, 95,
- Лесі Українки, 45.