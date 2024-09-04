Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 4 вересня

Як довго триватимуть відключення світла в Одесі 26 серпня росія завдала одного з наймасовіших ракетно-дронових ударів по Україні. Били по всіх регіонах, перш за все по енергетиці. Дісталося й Одесі. Як наслідок – повернення відключень світла. Як довго нам знову жити з відключеннями електрики, розбиралося “Одеське Життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ