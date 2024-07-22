Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 22 июля

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 22 июля

Несмотря на стабилизационные отключения света, в ДТЭК «Одесские электросети» продолжают «радовать» одесситов ежедневными аварийными отключениями, из-за которых люди не имеют света с утра и до вечера. В понедельник, 22 июля, без света остались жители около сотни одесских улиц и переулков.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 2-63,
  • Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта), 1-8а,
  • Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта), 4-10,
  • Корковый переулок (пер. 4 -й Восьмого марта), 2-10,
  • Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта), 4, 6, 9,
  • Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта), 4-11,
  • Бейтельсбахера переулок (пер. 7 -й Восьмого марта), 5-9,
  • Главная, 1-11, 31, 33,
  • спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-11,
  • Метизна (1-я линия Восьмого марта), 1-24,
  • Килимова (2 -а линия Восьмого марта), 1-14, 109, 109/корп.1, 2,
  • Карьерная, 5-13,
  • Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта), 1-11,
  • Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта), 1-17, 47, 47/корп.1.

Работы до 18:00:

  • ул. Четвертая, 38-52,
  • пров. Оранжерейный, 1-16б,
  • Агрономическая, 60-117,
  • Высоцкого, 1-11.

Работы до 17:00:

  • Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45-53,
  • Семена Палия, 118, 109.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • ул. Академика Королева, 46-58.

Работы до 19:00:

  • пров. Загородный, 9
  • пер. Кошевого, 5/В,
  • Василия Симоненко, 1,11а.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Бабеля, 3-15,
  • Головковская, 15,19,
  • Мельницкая, 2, 5,
  • Радужная, 10-43,
  • Кордона, 37б, 66-90,
  • дорога Овидиопольская, 2-6,
  • Михайловская, 46, 46а,
  • Дальницкая, 53/ .1,
  • спуск Степана Олейника, 8,
  • Балковская, 90-175,
  • пер. 2-й Водяной, 11,
  • Колонистская, 1,
  • Градоначальническая, 1, 9,
  • Южная, 1-14,
  • Раскидайловская, 40-59,
  • Болгарская, 87а,
  • Степная, 27-31, 46-50, 76б
  • Алексеевская, 1, 7, 9,
  • пер. Староконный, 1,
  • Желябова, 7а-11б,
  • Николая Воронова, 1-12,
  • Строганова, 7-11в,
  • Ударников, 7-11б,
  • Старицкого, 2-9б,
  • Литовская, 20, 20а.

Работы до 19:00:

  • Разумовская, 59, 61,
  • Средняя, ​​47, 49, 52, 62-66,
  • Александра Кутузакия, 39-64,
  • Болгарская, 35-60,
  • Запорожская, 30,
  • Градоначальническая, 34-49,
  • Дюковская, 4, 8,
  • Косная, 1 -76,
  • Дальницкая, 53, 53/корп.5, 33-47,
  • Кордонная, 25-92,
  • Ольги Благовидовой (Костровая), 1-13,
  • Квиткова, 1-17,
  • Алексея Косяченко, 2-54, 38, 39, 44,
  • Бабеля, 25-59,
  • Колонтаевская, 1,
  • пер. Виноградный, 4-38,
  • 10-го Апреля, 12-21,
  • Раскидайловская, 5-12,
  • Садыковская, 1-20б,
  • спуск Степана Олейника, 3-12,
  • Пишоновская, 7,
  • Базарная, 70,
  • Балковская, 69-95 .
  • Поперечный, 1-17а,
  • Дидрихсона, 15-29,
  • Святослава Рихтера, 28-130,
  • пер. Кострова, Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Платанова, 1-126,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Апрельская, 20-31,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Сельская, 29-44,
  • Татьяны Тесс, 3а 8, 11а, 12а,
  • Туристская 7а-46,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Профсоюзная 2-34,
  • Пшенич (Трудовых Резервов), 1-46,
  • пер. 1-й Кипарисный, 2,4
  • пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4,
  • пер. Джутовая, 1-10а,
  • пер. Конструкторский, 1-11,
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
  • пер. Радиальный, 1-12,
  • Центральный Аэропорт, 1-23,
  • Малишевского (Гастелло).
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