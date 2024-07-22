Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 22 июля

Несмотря на стабилизационные отключения света, в ДТЭК «Одесские электросети» продолжают «радовать» одесситов ежедневными аварийными отключениями, из-за которых люди не имеют света с утра и до вечера. В понедельник, 22 июля, без света остались жители около сотни одесских улиц и переулков.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 2-63,
- Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта), 1-8а,
- Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта), 4-10,
- Корковый переулок (пер. 4 -й Восьмого марта), 2-10,
- Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта), 4, 6, 9,
- Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта), 4-11,
- Бейтельсбахера переулок (пер. 7 -й Восьмого марта), 5-9,
- Главная, 1-11, 31, 33,
- спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-11,
- Метизна (1-я линия Восьмого марта), 1-24,
- Килимова (2 -а линия Восьмого марта), 1-14, 109, 109/корп.1, 2,
- Карьерная, 5-13,
- Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта), 1-11,
- Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта), 1-17, 47, 47/корп.1.
Работы до 18:00:
- ул. Четвертая, 38-52,
- пров. Оранжерейный, 1-16б,
- Агрономическая, 60-117,
- Высоцкого, 1-11.
Работы до 17:00:
- Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45-53,
- Семена Палия, 118, 109.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- ул. Академика Королева, 46-58.
Работы до 19:00:
- пров. Загородный, 9
- пер. Кошевого, 5/В,
- Василия Симоненко, 1,11а.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Бабеля, 3-15,
- Головковская, 15,19,
- Мельницкая, 2, 5,
- Радужная, 10-43,
- Кордона, 37б, 66-90,
- дорога Овидиопольская, 2-6,
- Михайловская, 46, 46а,
- Дальницкая, 53/ .1,
- спуск Степана Олейника, 8,
- Балковская, 90-175,
- пер. 2-й Водяной, 11,
- Колонистская, 1,
- Градоначальническая, 1, 9,
- Южная, 1-14,
- Раскидайловская, 40-59,
- Болгарская, 87а,
- Степная, 27-31, 46-50, 76б
- Алексеевская, 1, 7, 9,
- пер. Староконный, 1,
- Желябова, 7а-11б,
- Николая Воронова, 1-12,
- Строганова, 7-11в,
- Ударников, 7-11б,
- Старицкого, 2-9б,
- Литовская, 20, 20а.
Работы до 19:00:
- Разумовская, 59, 61,
- Средняя, 47, 49, 52, 62-66,
- Александра Кутузакия, 39-64,
- Болгарская, 35-60,
- Запорожская, 30,
- Градоначальническая, 34-49,
- Дюковская, 4, 8,
- Косная, 1 -76,
- Дальницкая, 53, 53/корп.5, 33-47,
- Кордонная, 25-92,
- Ольги Благовидовой (Костровая), 1-13,
- Квиткова, 1-17,
- Алексея Косяченко, 2-54, 38, 39, 44,
- Бабеля, 25-59,
- Колонтаевская, 1,
- пер. Виноградный, 4-38,
- 10-го Апреля, 12-21,
- Раскидайловская, 5-12,
- Садыковская, 1-20б,
- спуск Степана Олейника, 3-12,
- Пишоновская, 7,
- Базарная, 70,
- Балковская, 69-95 .
- Поперечный, 1-17а,
- Дидрихсона, 15-29,
- Святослава Рихтера, 28-130,
- пер. Кострова, Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Платанова, 1-126,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Апрельская, 20-31,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Татьяны Тесс, 3а 8, 11а, 12а,
- Туристская 7а-46,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Профсоюзная 2-34,
- Пшенич (Трудовых Резервов), 1-46,
- пер. 1-й Кипарисный, 2,4
- пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4,
- пер. Джутовая, 1-10а,
- пер. Конструкторский, 1-11,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пер. Радиальный, 1-12,
- Центральный Аэропорт, 1-23,
- Малишевского (Гастелло).