Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 22 липня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 22 липня

Попри стабілізаційні вимкнення світла, у ДТЕК “Одеські електромережі” продовжують “радувати” одеситів щоденними аварійними вимкненнями, через які люди не мають світла від ранку і до вечора. У понеділок, 22 липня, без світла залишилися жителі близько сотні одеських вулиць і провулків.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 2-63,
  • Арковий  провулок (пров. 2-й Восьмого березня), 1-8а,
  • Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня), 4-10,
  • Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня), 2-10,
  • Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня), 4, 6, 9,
  • Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня), 4-11,
  • Бейтельсбахера  провулок (пров. 7-й Восьмого березня), 5-9,
  • Головна, 1-11, 31, 33,
  • узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1-11,
  • Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1-24,
  • Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1-14, 109, 109/корп.1, 2,
  • Кар’єрна, 5-13,
  • Меблевий провулок  (пров. 8-й Восьмого березня), 1-11,
  • Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня), 1-17, 47, 47/корп.1.

Роботи до 18:00:

  • вул. Четверта, 38-52,
  • пров. Оранжерейний, 1-16б,
  • Агрономічна, 60-117,
  • Висоцького, 1-11.

Роботи до 17:00:

  • Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45-53,
  • Семена Палія, 118, 109.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • вул. Академіка Корольова, 46-58.

Роботи до 19:00:

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • Василя Симоненка, 1,11а.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Бабеля, 3-15,
  • Головковська, 15,19,
  • Мельницька, 2, 5,
  • Радужна, 10-43,
  • Кордона, 37б, 66-90,
  • дорога Овідіопольська, 2-6,
  • Михайлівська, 46, 46а,
  • Дальницька, 53/корп.1,
  • узвіз Степана Олейника, 8,
  • Балківська, 90-175,
  • пров. 2-й Водяной, 11,
  • Колоністська, 1,
  • Градоначальницька, 1, 9,
  • Південна, 1-14,
  • Розкидайлівська, 40-59,
  • Болгарська, 87а,
  • Степова, 27-31, 46-50, 76б,
  • Колонтаївська, 59,
  • пл. Олексіївська, 1,7,9,
  • пров. Старокінний, 1,
  • Желябова, 7а-11б,
  • Миколи Воронова, 1-12,
  • Строганова, 7-11в,
  • Ударників, 7-11б,
  • Старицького, 2-9б,
  • Литовська, 20, 20а.

Роботи до 19:00:

  • Розумовська, 59, 61,
  • Середня, 47, 49, 52, 62-66,
  • Олександра Кутузакія, 39-64,
  • Болгарська, 35-60,
  • Запорізька, 30,
  • Градоначальницька, 34-49,
  • Дюковська, 4, 8, Скісна, 1-76,
  • Дальницька, 53, 53/корп.5, 33-47,
  • Кордонна, 25-92,
  • Ольгі Благовидової (Кострова), 1-13,
  • Квіткова, 1-17,
  • Олексія Косяченко, 2-54, 38, 39, 44,
  • Бабеля, 25-59,
  • Колонтаївська, 1,
  • пров. Виноградний, 4-38,
  • 10-го Квітня, 12-21,
  • Розкидайлівська, 5-12,
  • Садиковська, 1-20б,
  • узвіз Степана Олійника, 3-12,
  • Пішонівська, 7,
  • Базарна, 70,
  • Балківська, 69-95,
  • пров. Поперечний, 1-17а,
  • Дідріхсона, 15-29,
  • Святослава Ріхтера, 28-130,
  • пров. Кострова,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Платанова, 1-126,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Квітнева, 20-31,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Сільська,  29-44,
  • Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а,
  • Туристська 7а-46,
  • Ближні Млини (Кондренка) , 97, 97а, 99,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Профспілкова 2-34,
  • Пшенична,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-46,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2,4,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1,2,3,4,
  • пров. Джутовий, 1-10а,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • Центральний Аеропорт, 1-23,
  • Малішевського (Гастелло).
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