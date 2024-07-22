Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 22 липня

Попри стабілізаційні вимкнення світла, у ДТЕК “Одеські електромережі” продовжують “радувати” одеситів щоденними аварійними вимкненнями, через які люди не мають світла від ранку і до вечора. У понеділок, 22 липня, без світла залишилися жителі близько сотні одеських вулиць і провулків.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 2-63,
- Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня), 1-8а,
- Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня), 4-10,
- Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня), 2-10,
- Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня), 4, 6, 9,
- Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня), 4-11,
- Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня), 5-9,
- Головна, 1-11, 31, 33,
- узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1-11,
- Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1-24,
- Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1-14, 109, 109/корп.1, 2,
- Кар’єрна, 5-13,
- Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня), 1-11,
- Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня), 1-17, 47, 47/корп.1.
Роботи до 18:00:
- вул. Четверта, 38-52,
- пров. Оранжерейний, 1-16б,
- Агрономічна, 60-117,
- Висоцького, 1-11.
Роботи до 17:00:
- Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45-53,
- Семена Палія, 118, 109.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- вул. Академіка Корольова, 46-58.
Роботи до 19:00:
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5/В,
- Василя Симоненка, 1,11а.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Бабеля, 3-15,
- Головковська, 15,19,
- Мельницька, 2, 5,
- Радужна, 10-43,
- Кордона, 37б, 66-90,
- дорога Овідіопольська, 2-6,
- Михайлівська, 46, 46а,
- Дальницька, 53/корп.1,
- узвіз Степана Олейника, 8,
- Балківська, 90-175,
- пров. 2-й Водяной, 11,
- Колоністська, 1,
- Градоначальницька, 1, 9,
- Південна, 1-14,
- Розкидайлівська, 40-59,
- Болгарська, 87а,
- Степова, 27-31, 46-50, 76б,
- Колонтаївська, 59,
- пл. Олексіївська, 1,7,9,
- пров. Старокінний, 1,
- Желябова, 7а-11б,
- Миколи Воронова, 1-12,
- Строганова, 7-11в,
- Ударників, 7-11б,
- Старицького, 2-9б,
- Литовська, 20, 20а.
Роботи до 19:00:
- Розумовська, 59, 61,
- Середня, 47, 49, 52, 62-66,
- Олександра Кутузакія, 39-64,
- Болгарська, 35-60,
- Запорізька, 30,
- Градоначальницька, 34-49,
- Дюковська, 4, 8, Скісна, 1-76,
- Дальницька, 53, 53/корп.5, 33-47,
- Кордонна, 25-92,
- Ольгі Благовидової (Кострова), 1-13,
- Квіткова, 1-17,
- Олексія Косяченко, 2-54, 38, 39, 44,
- Бабеля, 25-59,
- Колонтаївська, 1,
- пров. Виноградний, 4-38,
- 10-го Квітня, 12-21,
- Розкидайлівська, 5-12,
- Садиковська, 1-20б,
- узвіз Степана Олійника, 3-12,
- Пішонівська, 7,
- Базарна, 70,
- Балківська, 69-95,
- пров. Поперечний, 1-17а,
- Дідріхсона, 15-29,
- Святослава Ріхтера, 28-130,
- пров. Кострова,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Платанова, 1-126,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Квітнева, 20-31,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а,
- Туристська 7а-46,
- Ближні Млини (Кондренка) , 97, 97а, 99,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Профспілкова 2-34,
- Пшенична,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-46,
- пров. 1-й Кипарисний, 2,4,
- пров. 3-й Кипарисний, 1,2,3,4,
- пров. Джутовий, 1-10а,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- Центральний Аеропорт, 1-23,
- Малішевського (Гастелло).