Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 14 июня

В пятницу, 14 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до 18:00.
Южный РЭС:
- Е. Чикаленко (Ак. Вильямса), 1-34,
- М. Гумилева, 13-14,
- Дача Ковалевского, 14-89,
- Михаила Врубеля (Магнитогорская), 1-28,
- Панченко, 1-12,
- Рыболовная Балка, 1г, 1д ,
- пер. Рулевой, 1-12,
- Х. Фёдорова, 1-37,
- пер. 1-й Колхозный 2, 2а,
- Адольфа Лозы (пер. Магнитогорский), 1-3,
- пер. Байдарочный, 3
- пер. Маячный, 1/корп.1,
- пер. Павлова, 1-7,
- пер. Панченко, 1б,
- пер. Лодочный, 1-15,
- пер. Якорный, 3,5.