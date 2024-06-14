Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 14 июня

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 14 июня

В пятницу, 14 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до 18:00.

Южный РЭС:

  • Е. Чикаленко (Ак. Вильямса), 1-34,
  • М. Гумилева, 13-14,
  • Дача Ковалевского, 14-89,
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская), 1-28,
  • Панченко, 1-12,
  • Рыболовная Балка, 1г, 1д ,
  • пер. Рулевой, 1-12,
  • Х. Фёдорова, 1-37,
  • пер. 1-й Колхозный 2, 2а,
  • Адольфа Лозы (пер. Магнитогорский), 1-3,
  • пер. Байдарочный, 3
  • пер. Маячный, 1/корп.1,
  • пер. Павлова, 1-7,
  • пер. Панченко, 1б,
  • пер. Лодочный, 1-15,
  • пер. Якорный, 3,5.
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