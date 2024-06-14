Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 14 червня

У п’ятницю, 14 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до 18:00.
Південний РЕМ:
- Є.Чикаленка (Ак. Вільямса),1-34,
- М. Гумільова,13-14,
- Дача Ковалевського, 14-89,
- Михайла Врубеля (Магнітогорська), 1-28,
- Панченка, 1-12,
- Рибальська Балка, 1г, 1д,
- пров. Рульовий, 1-12,
- Х. Федорова, 1-37,
- пров. 1-й Колгоспний¸ 2, 2а,
- Адольфа Лози (пров. Магнітогорський), 1-3,
- пров. Байдарочний, 3,
- пров. Маячний, 1/корп.1,
- пров. Павлова, 1-7,
- пров. Панченка, 1б,
- пров. Човновий, 1-15,
- пров. Якірний, 3,5.