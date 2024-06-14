Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 14 червня

У п’ятницю, 14 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до 18:00.

Південний РЕМ:

  • Є.Чикаленка (Ак. Вільямса),1-34,
  • М. Гумільова,13-14,
  • Дача Ковалевського, 14-89,
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська), 1-28,
  • Панченка, 1-12,
  • Рибальська Балка, 1г, 1д,
  • пров. Рульовий, 1-12,
  • Х. Федорова, 1-37,
  • пров. 1-й Колгоспний¸ 2, 2а,
  • Адольфа Лози  (пров. Магнітогорський), 1-3,
  • пров. Байдарочний, 3,
  • пров. Маячний, 1/корп.1,
  • пров. Павлова, 1-7,
  • пров. Панченка,  1б,
  • пров. Човновий, 1-15,
  • пров. Якірний,  3,5.
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