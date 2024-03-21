Авария в Одессе: тысячи потребителей остались без света и воды

Об этом сообщается в телеграм-канале Одеса. Офіційно.

По информации ДТЭК Одесские электросети сегодня, 21 марта, в 7:27 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. В результате чего без света остались жители микрорайона Черемушки.

Также были обесточены некоторые объекты «Инфоксводоканала» и имеющиеся резервные вводы к ним.

Без водоснабжения остались потребители Киевского и Хаджибейского районов города, а в Приморском районе возможно снижение давления.

Когда восстановят электро- и водоснабжение

Как сообщили в ДТЭК, специалисты уже работают на месте аварии. Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и клиентов.

Ориентировочное время восстановления света — в течение трех часов.

После устранения аварии и возобновления электроснабжения, будет восстановлена и подача воды.

«К сожалению, из-за значительной мощности насосной станции использование источников автономного энергопитания невозможно», — сообщили в филиале «Инфоксводоканал».