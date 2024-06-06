Плановые отключения 6 июня: некоторые одесситы до вечера остались без света (адреса)

Плановые отключения 6 июня: некоторые одесситы до вечера остались без света (адреса)

В четверг, 6 июня 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 15:00:

  • Академическая, 5а,
  • Зоопарковая, 3-21.

Работы до 19:00:

  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Цветочная, 1-13,
  • Апрельская, 20-33,
  • Клименко, 25, 33,
  • Кордонная, 25-31, 44-74,
  • Николая Лысенко Корнюшина), 1-27,
  • Косяченко Алексея, 2-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Платанова, 1-126, Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера, 33-108,
  • Сельская, 29-44, 3-19, 34, 43,
  • Туристская, 7-15,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5,7,9,
  • пер. Кострова, 7, 30-37,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 22-я линия на жилом массиве, 2,4,
  • 40 лет Обороны Одессы, 4,8,
  • Академика Заболотного, 28, 32,
  • Героев обороны Одессы, 60-66,
  • Капитана Кузнецова, 97, 99,
  • Крымская, 72,
  • Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122,
  • Марсельская, 26-30,
  • Семена Палия, 84/2.

Также сегодня, 6 июня 2024 года в Одессе, как и по всей Украине, продолжатся стабилизационные отключения электричества по графикам. При этом с большой вероятностью в Одесском регионе возможны экстренные аварийные отключения вне графиков.

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