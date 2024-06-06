Плановые отключения 6 июня: некоторые одесситы до вечера остались без света (адреса)

В четверг, 6 июня 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 15:00:
- Академическая, 5а,
- Зоопарковая, 3-21.
Работы до 19:00:
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Цветочная, 1-13,
- Апрельская, 20-33,
- Клименко, 25, 33,
- Кордонная, 25-31, 44-74,
- Николая Лысенко Корнюшина), 1-27,
- Косяченко Алексея, 2-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Платанова, 1-126, Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера, 33-108,
- Сельская, 29-44, 3-19, 34, 43,
- Туристская, 7-15,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5,7,9,
- пер. Кострова, 7, 30-37,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 22-я линия на жилом массиве, 2,4,
- 40 лет Обороны Одессы, 4,8,
- Академика Заболотного, 28, 32,
- Героев обороны Одессы, 60-66,
- Капитана Кузнецова, 97, 99,
- Крымская, 72,
- Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122,
- Марсельская, 26-30,
- Семена Палия, 84/2.
Также сегодня, 6 июня 2024 года в Одессе, как и по всей Украине, продолжатся стабилизационные отключения электричества по графикам. При этом с большой вероятностью в Одесском регионе возможны экстренные аварийные отключения вне графиков.