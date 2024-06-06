Планові відключення 6 червня: деякі одесити до вечора залишилися без світла (адреси)

У четвер, 6 червня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 15:00:
- Академічна, 5а,
- Зоопаркова, 3-21.
Роботи до 19:00:
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Квіткова, 1-13,
- Квітнева, 20-33,
- Клименко, 25, 33,
- Кордонна, 25-31, 44- 74,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Косяченка Олексія, 2-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера, 33-108,
- Сільська, 29-44,
- Тетяни Тесс, 3-19, 34, 43,
- Туристська, 7-15,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- пров. Кострова, 7, 30-37,
- проїзд Бузковий, 1-6.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 22-а лінія на житловому масиві, 2,4,
- 40 років Оборони Одеси, 4,8,
- Академіка Заболотного, 28, 32,
- Героїв оборони Одеси, 60-66,
- Капітана Кузнєцова, 97, 99,
- Кримська, 72,
- Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122,
- Марсельська, 26-30,
- Семена Палія, 84/2.
Також сьогодні, 6 червня 2024 року, в Одесі, як і по всій Україні, продовжаться стабілізаційні відключення електрики за графіками. При цьому з великою ймовірністю в Одеському регіоні можливі екстрені аварійні відключення поза графіками.