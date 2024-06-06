Планові відключення 6 червня: деякі одесити до вечора залишилися без світла (адреси)

Планові відключення 6 червня: деякі одесити до вечора залишилися без світла (адреси)

У четвер, 6 червня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 15:00:

  • Академічна, 5а,
  • Зоопаркова, 3-21.

Роботи до 19:00:

  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Квіткова, 1-13,
  • Квітнева, 20-33,
  • Клименко, 25, 33,
  • Кордонна, 25-31, 44- 74,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Косяченка Олексія, 2-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська),  30-49,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера, 33-108,
  • Сільська, 29-44,
  • Тетяни Тесс, 3-19, 34, 43,
  • Туристська, 7-15,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • пров. Кострова, 7, 30-37,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 22-а лінія на житловому масиві, 2,4,
  • 40 років Оборони Одеси, 4,8,
  • Академіка Заболотного, 28, 32,
  • Героїв оборони Одеси, 60-66,
  • Капітана Кузнєцова, 97, 99,
  • Кримська, 72,
  • Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122,
  • Марсельська, 26-30,
  • Семена Палія, 84/2.

Також сьогодні, 6 червня 2024 року, в Одесі, як і по всій Україні, продовжаться стабілізаційні відключення електрики за графіками. При цьому з великою ймовірністю в Одеському регіоні можливі екстрені аварійні відключення поза графіками.

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