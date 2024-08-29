Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения 29 августа: тысячи одесситов до вечера будут без света (адреса)

Плановые отключения 29 августа: тысячи одесситов до вечера будут без света (адреса)

В четверг, 29 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы до вечера остались без света.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 21а, 21,
  • ул. Жолио Кюри, 22, 22а, 24а.

Работы до 19.00:

  • ул. Семена Палия, 118,
  • ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72 – 103,
  • ул. Жеваховая гора, 3а 11, 13, 17 – 61А, 81,
  • Локомотивная, 1 – 27,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3 – 10,
  • Карышковского, 2 – 60, 1-47,
  • Жевахова, 4 – 12,
  • Рыночная, 7,
  • Балтская дорога, 28,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11,
  • 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
  • пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
  • пер. 6-й Балтский
  • пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • ул. 2-я Пересыпская, 3 – 30,
  • 3-я Пересыпская, 19 – 27,
  • 4-я Пересыпская, 1 – 28,
  • 5-я Пересыпская, 2 – 35,
  • 7-я Пересыпская, 8 – 50А,
  • 9-я Пересыпская, 3а – 14А,
  • пер. 1-й Черноморский, 3-44А,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
  • пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 8-й Черноморский, 1 – 54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6 – 18,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1 – 44;
  • жилом массиве, 11 – 18А,
  • Керченская, 101 – 131,
  • пер. 2-й Керченский, 1 – 15,
  • Капитана Кузнецова, 92 – 102.

Работы до 23.00

  • Академика Заболотного, 56/корп.3, 56/корп.4, 56/корп.1, 56/корп.2, 54, 56, 56А, 58, 62, 66, 66/корп.1, 66/корп. 2, 60, 66/корп.2, 54/корп.1, 54/корп.2,
  • Академика Сахарова, 34, 36,
  • Семена Палия, 21, 109, 109/1, 109/2, 111, 113, 113А, 109/3,113,113б, 103, 105, 107,
  • Высоцкого, 3, 7, 9, 1, 5, 5/1, 11, 11а.

Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • ул. Левитана, 123б,
  • Окружная, 3, 7 – 20,
  • Симоненко, 1, 11а,
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 4л, 8, 8г, 19/8,
  • Урожайная, 4 – 38, дорога Фонтанская , 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
  • пер. Мореходный, 13,
  • Чубаевская, 11,11/а/1,11б,11в,11г,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1в – 15Ж,
  • Леваневского, 9а – 48
  • Литературная, 1,21/1,
  • Кортацци переулок (пер. Каманина) , 8/корп.3,
  • пер. Компасный, 1 – 21

Центральный РЭС

  • ул. Гранатная, 28 – 54.
  • ул. Дубовая, 1 – 31,
  • Профсоюзная, 2 – 34/1/,
  • Пшеничная, 7 – 24,
  • Радостная, 32 – 54,
  • Святослава Рихтера, 35 – 65/корп.1,
  • Александра Белостенного улица (Трудовых Резервов), 1 – 10,
  • Туристская, 20 – 46,
  • пер. 1-й Кипарисный, 2,4,
  • пер. 3-й Кипарисный 1 – 4
  • пер. Джутовая, 1 — 10а,
  • пер. Конструкторский, 1 – 11,
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 – 12,
  • пер. Радиальный, 1 – 12
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