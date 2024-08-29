Плановые отключения 29 августа: тысячи одесситов до вечера будут без света (адреса)

В четверг, 29 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы до вечера остались без света.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 21а, 21,
- ул. Жолио Кюри, 22, 22а, 24а.
Работы до 19.00:
- ул. Семена Палия, 118,
- ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72 – 103,
- ул. Жеваховая гора, 3а 11, 13, 17 – 61А, 81,
- Локомотивная, 1 – 27,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3 – 10,
- Карышковского, 2 – 60, 1-47,
- Жевахова, 4 – 12,
- Рыночная, 7,
- Балтская дорога, 28,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2 – 14,
- пер. 5-й Балтский, 7 – 25,
- пер. 6-й Балтский
- пер. 7-й Балтский, 1 – 14,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- ул. 2-я Пересыпская, 3 – 30,
- 3-я Пересыпская, 19 – 27,
- 4-я Пересыпская, 1 – 28,
- 5-я Пересыпская, 2 – 35,
- 7-я Пересыпская, 8 – 50А,
- 9-я Пересыпская, 3а – 14А,
- пер. 1-й Черноморский, 3-44А,
- пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 3-й Черноморский, 1 – 34,
- пер. 4-й Черноморский, 1 – 43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
- пер. 6-й Черноморский, 1 – 10,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 8-й Черноморский, 1 – 54,
- пер. 9-й Черноморский, 6 – 18,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1 – 44;
- жилом массиве, 11 – 18А,
- Керченская, 101 – 131,
- пер. 2-й Керченский, 1 – 15,
- Капитана Кузнецова, 92 – 102.
Работы до 23.00
- Академика Заболотного, 56/корп.3, 56/корп.4, 56/корп.1, 56/корп.2, 54, 56, 56А, 58, 62, 66, 66/корп.1, 66/корп. 2, 60, 66/корп.2, 54/корп.1, 54/корп.2,
- Академика Сахарова, 34, 36,
- Семена Палия, 21, 109, 109/1, 109/2, 111, 113, 113А, 109/3,113,113б, 103, 105, 107,
- Высоцкого, 3, 7, 9, 1, 5, 5/1, 11, 11а.
Южный РЭС
Работы до 20.00:
- ул. Левитана, 123б,
- Окружная, 3, 7 – 20,
- Симоненко, 1, 11а,
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 4л, 8, 8г, 19/8,
- Урожайная, 4 – 38, дорога Фонтанская , 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
- пер. Мореходный, 13,
- Чубаевская, 11,11/а/1,11б,11в,11г,
- Валерия Самофалова (Каманина), 1в – 15Ж,
- Леваневского, 9а – 48
- Литературная, 1,21/1,
- Кортацци переулок (пер. Каманина) , 8/корп.3,
- пер. Компасный, 1 – 21
Центральный РЭС
- ул. Гранатная, 28 – 54.
- ул. Дубовая, 1 – 31,
- Профсоюзная, 2 – 34/1/,
- Пшеничная, 7 – 24,
- Радостная, 32 – 54,
- Святослава Рихтера, 35 – 65/корп.1,
- Александра Белостенного улица (Трудовых Резервов), 1 – 10,
- Туристская, 20 – 46,
- пер. 1-й Кипарисный, 2,4,
- пер. 3-й Кипарисный 1 – 4
- пер. Джутовая, 1 — 10а,
- пер. Конструкторский, 1 – 11,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 – 12,
- пер. Радиальный, 1 – 12