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Планові відключення 29 серпня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

Планові відключення 29 серпня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

У четвер, 29 серпня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів до вечора залишилися без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова),  21а, 21,
  • вул. Жоліо Кюрі, 22, 22а, 24а.

Роботи до 19.00:

  • вул. Семена Палія, 118,
  • вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 72 – 103,
  • вул. Жевахова гора, 3а 11, 13, 17 – 61А, 81,
  • Локомотивна, 1 – 27,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3 – 10,
  • Каришковського, 2 – 60, 1-47,
  • Жевахова, 4 – 12, Ринкова, 7,
  • Балтська дорога, 28,
  • пров. 1-й Балтський, 1 – 11,
  • 2-й Балтський, 1 – 32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
  • пров. 5-й Балтський, 7 – 25,
  • пров. 6-й Балтський,
  • пров. 7-й Балтський, 1 – 14,
  • пров. 8-й Балтський, 1- 11,
  • вул. 2-а Пересипська, 3 – 30,
  • 3-я Пересипська, 19 – 27,
  • 4-а Пересипська, 1 – 28,
  • 5-а Пересипська, 2 – 35,
  • 7-а Пересипська, 8 – 50А,
    9-а Пересипська, 3а – 14А,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 – 44А,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 – 34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 – 43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 – 19/10,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 – 10,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 -8,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 – 54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 – 18,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1- 20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4 – 18,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7 – 16,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14 – 18,
  • 9-а лінія на житловому масиві, 11 – 18А,
  • Керченська, 101 – 131,
  • пров. 2-й Керченський, 1 – 15,
  • Капітана Кузнєцова, 92 – 102.

Роботи до 23.00:

  • Академіка Заболотного, 56/корп.3, 56/корп.4, 56/корп.1, 56/корп.2, 54, 56, 56А, 58, 62, 66, 66/корп.1, 66/корп. 2, 60, 66/корп.2, 54/корп.1, 54/корп.2,
  • Академіка Сахарова, 34, 36,
  • Семена Палія, 21, 109, 109/1, 109/2, 111, 113, 113А, 109/3,113,113б, 103, 105, 107,
  • Висоцького, 3, 7, 9, 1, 5, 5/1, 11, 11а.

Південний РЕМ

Роботи до 20.00:

  • вул. Левітана, 123б,
  • Окружна, 3, 7 – 20,
  • Симоненка, 1, 11а,
  • Одеської громади  (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 8, 8г, 19/8,
  • Урожайна, 4 – 38,
  • дорога Фонтанська,  30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2,
  • пров. Морехідний, 13,
  • Чубаївська, 11,11/а/1,11б,11в,11г,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1в – 15Ж,
  • Леваневського, 9а – 48
  • Літературна, 1,21/1,
  • Кортацці провулок (пров. Каманіна), 8/корп.3,
  • пров. Компасний, 1 – 21

Центральний РЕМ

  • вул. Гранатна, 28 – 54.
  • вул. Дубова, 1 – 31,
  • Профспілкова, 2 – 34/1/,
  • Пшенична, 7 – 24,
  • Радісна, 32 – 54,
  • Святослава Ріхтера, 35 – 65/корп.1,
  • Олександра Білостінного вулиця (Трудових Резервів), 1 – 10,
  • Туристська, 20 – 46,
  • пров. 1-й Кипарисний , 2,4,
  • пров. 3-й Кипарисний 1 – 4,
  • пров. Джутовий, 1 – 10а,
  • пров. Конструкторський, 1 – 11,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1 – 12,
  • пров. Радіальний, 1 – 12
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