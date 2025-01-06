Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения света в Одессе 6 января: проверьте свой адрес

Плановые отключения света в Одессе 6 января: проверьте свой адрес

Из-за профилактических работ, которые 6 января ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.

Южный РЭС

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Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • Айвазовского,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • пер. Абрикосовый 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

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Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Аркаса, 37а-74,
  • Иоганна Гена, 1-20,
  • Базарная, 94-114,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Бородинская, 34,
  • Малишевского,
  • Героев Змеиного, 26-79,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Йозефа Прибика,
  • Квиткова,1- 33,
  • Клименко, 25,33в,
  • Кордонная, 25-74,
  • Косяченко Алексея,
  • Литвака Бориса, 3-12,
  • Магистральная, 56, 58, 58а,
  • Николая Лысенко,
  • Нескучная, 11-56,
  • Ольгиевская, 6-10,
  • Пастера, 11, 14,16,18,
  • Патриотическая,
  • Петра Лещенко, 24-102,
  • Северная, 11-44,
  • Платанова,
  • Буковинская (Ползунова), 1-7,
  • Преображенская, 49, 49/51, 68,
  • Радостная, 114, 116,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская, 29-44, Тесс, 1-19, 34а,43б,
  • Туристская, 7а,8а,8б,9,14,15,
  • Успенская, 109-129,
  • Утесова, 3-11,
  • Ученическая, 57,59,61, 43а,
  • Чумацкая, 103,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 1-й Ползунова,
  • пер. 2-й Сиреневый,
  • пер. Бузьковий, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • Ольги Благовидовой, 7, 30,30/2,34,37а,
  • переулок Хотинский (переулок Ползунова), 2-24,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • проезд Бузьковий, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 9-я линия на жилом массиве,
  • 10-я линия на жилом массиве,
  • 11-я линия на жилом массиве,
  • 12-я линия на жилом массиве,
  • 13-я линия на жилом массиве,
  • 14-я линия на жилом массиве,
  • 15-я линия на жилом массиве,
  • 19-я линия на жилом массиве,
  • 22-я линия на жилмассиве,
  • 23-я линия на жилмассиве,
  • 24-я линия на жилмассиве,
  • 32-я линия на жилмассиве,
  • Героев обороны Одессы, 22-66,
  • Жолио Кюри, 24-52,
  • Капитана Кузнецова, 69-108,
  • Бахмутская, 82-165,
  • Леси Украинки, 45-102,
  • Марсельская, 1-20,
  • Орловская, 1-13,
  • пер. Профессора Беркевича
    (переулок 1-й Орловский), 2-6,
  • просп. Владимира Великого князя, 61-98.

 

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