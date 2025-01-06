Плановые отключения света в Одессе 6 января: проверьте свой адрес

Из-за профилактических работ, которые 6 января ведут в ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС Одессы до вечера остались без света.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104, 195,
- Айвазовского,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
- пер. Абрикосовый 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
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Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Аркаса, 37а-74,
- Иоганна Гена, 1-20,
- Базарная, 94-114,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Бородинская, 34,
- Малишевского,
- Героев Змеиного, 26-79,
- Горизонтальная, 10-60,
- Йозефа Прибика,
- Квиткова,1- 33,
- Клименко, 25,33в,
- Кордонная, 25-74,
- Косяченко Алексея,
- Литвака Бориса, 3-12,
- Магистральная, 56, 58, 58а,
- Николая Лысенко,
- Нескучная, 11-56,
- Ольгиевская, 6-10,
- Пастера, 11, 14,16,18,
- Патриотическая,
- Петра Лещенко, 24-102,
- Северная, 11-44,
- Платанова,
- Буковинская (Ползунова), 1-7,
- Преображенская, 49, 49/51, 68,
- Радостная, 114, 116,
- Святослава Рихтера,
- Сельская, 29-44, Тесс, 1-19, 34а,43б,
- Туристская, 7а,8а,8б,9,14,15,
- Успенская, 109-129,
- Утесова, 3-11,
- Ученическая, 57,59,61, 43а,
- Чумацкая, 103,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 1-й Ползунова,
- пер. 2-й Сиреневый,
- пер. Бузьковий, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- Ольги Благовидовой, 7, 30,30/2,34,37а,
- переулок Хотинский (переулок Ползунова), 2-24,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- проезд Бузьковий, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 9-я линия на жилом массиве,
- 10-я линия на жилом массиве,
- 11-я линия на жилом массиве,
- 12-я линия на жилом массиве,
- 13-я линия на жилом массиве,
- 14-я линия на жилом массиве,
- 15-я линия на жилом массиве,
- 19-я линия на жилом массиве,
- 22-я линия на жилмассиве,
- 23-я линия на жилмассиве,
- 24-я линия на жилмассиве,
- 32-я линия на жилмассиве,
- Героев обороны Одессы, 22-66,
- Жолио Кюри, 24-52,
- Капитана Кузнецова, 69-108,
- Бахмутская, 82-165,
- Леси Украинки, 45-102,
- Марсельская, 1-20,
- Орловская, 1-13,
- пер. Профессора Беркевича
(переулок 1-й Орловский), 2-6,
- просп. Владимира Великого князя, 61-98.