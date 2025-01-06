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Планові відключення світла в Одесі 6 січня: перевірте свою адресу

Планові відключення світла в Одесі 6 січня: перевірте свою адресу

Через профілактичні роботи, які 6 січня ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дачна, 4/2, Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська,
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • Айвазовського,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
  • пров. Абрикосовий 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Аркаса, 37а-74,
  • Іоганна Гена, 1-20,
  • Базарна, 94-114,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Бородінська, 34,
  • Малішевського,
  • Героїв Зміїного, 26-79,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Йозефа Прибіка,
  • Квіткова,1- 33,
  • Клименка, 25,33в,
  • Кордонна, 25-74,
  • Косяченка Олексія,
  • Літвака Бориса, 3-12,
  • Магістральна, 56, 58, 58а,
  • Миколи Лисенка,
  • Нескучна, 11-56,
  • Ольгієвська, 6-10,
  • Пастера, 11, 14,16,18,
  • Патріотична,
  • Петра Лещенка, 24-102,
  • Північна, 11-44,
  • Платанова,
  • Буковинська (Ползунова), 1-7,
  • Преображенська, 49, 49/51, 68,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська, 29-44,
  • Тесс, 1-19, 34а,43б,
  • Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15,
  • Успенська, 109-129,
  • Утьосова, 3-11,
  • Учнівська, 57,59,61, 43а,
  • Чумацька, 103,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 1-й Ползунова,
  • пров. 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • Ольги Благовидової, 7, 30,30/2,34,37а,
  • пров. Хотинський (пров. Ползунова), 2-24,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • проїзд Бузьковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 9-а лінія на житловому масиві,
  • 10-а лінія на житловому масиві,
  • 11-а лінія на житловому масиві,
  • 12-а лінія на житловому масиві,
  • 13-а лінія на житловому масиві,
  • 14-а лінія на житловому масиві,
  • 15-а лінія на житловому масиві,
  • 19-а лінія на житловому масиві,
  • 22-а лінія на житловому масиві,
  • 23-я лінія на житловому масиві,
  • 24-а лінія на житловому масиві,
  • 32-а лінія на житловому масиві,
  • Героїв оборони Одеси, 22-66,
  • Жоліо Кюрі, 24-52,
  • Капітана Кузнєцова, 69-108,
  • Бахмутська, 82-165,
  • Лесі Українки, 45-102,
  • Марсельська, 1-20,
  • Орловська, 1-13,
  • пров. Професора Беркевича
    (пров. 1-й Орловський), 2-6,
  • просп. Володимира Великого князя, 61-98.
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