Планові відключення світла в Одесі 6 січня: перевірте свою адресу

Через профілактичні роботи, які 6 січня ведуть у ДТЕК Одеські електромережі, деякі абоненти Південного, Північного і Центрального РЕМ Одеси до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дачна, 4/2, Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська,
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104, 195,
- Айвазовського,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- пров. Абрикосовий 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Аркаса, 37а-74,
- Іоганна Гена, 1-20,
- Базарна, 94-114,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Бородінська, 34,
- Малішевського,
- Героїв Зміїного, 26-79,
- Горизонтальна, 10-60,
- Йозефа Прибіка,
- Квіткова,1- 33,
- Клименка, 25,33в,
- Кордонна, 25-74,
- Косяченка Олексія,
- Літвака Бориса, 3-12,
- Магістральна, 56, 58, 58а,
- Миколи Лисенка,
- Нескучна, 11-56,
- Ольгієвська, 6-10,
- Пастера, 11, 14,16,18,
- Патріотична,
- Петра Лещенка, 24-102,
- Північна, 11-44,
- Платанова,
- Буковинська (Ползунова), 1-7,
- Преображенська, 49, 49/51, 68,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська, 29-44,
- Тесс, 1-19, 34а,43б,
- Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15,
- Успенська, 109-129,
- Утьосова, 3-11,
- Учнівська, 57,59,61, 43а,
- Чумацька, 103,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 1-й Ползунова,
- пров. 2-й Бузковий,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- Ольги Благовидової, 7, 30,30/2,34,37а,
- пров. Хотинський (пров. Ползунова), 2-24,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 9-а лінія на житловому масиві,
- 10-а лінія на житловому масиві,
- 11-а лінія на житловому масиві,
- 12-а лінія на житловому масиві,
- 13-а лінія на житловому масиві,
- 14-а лінія на житловому масиві,
- 15-а лінія на житловому масиві,
- 19-а лінія на житловому масиві,
- 22-а лінія на житловому масиві,
- 23-я лінія на житловому масиві,
- 24-а лінія на житловому масиві,
- 32-а лінія на житловому масиві,
- Героїв оборони Одеси, 22-66,
- Жоліо Кюрі, 24-52,
- Капітана Кузнєцова, 69-108,
- Бахмутська, 82-165,
- Лесі Українки, 45-102,
- Марсельська, 1-20,
- Орловська, 1-13,
- пров. Професора Беркевича
(пров. 1-й Орловський), 2-6,
- просп. Володимира Великого князя, 61-98.