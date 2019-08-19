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Новости Одессы и Одесской области

Планируем досуг: театральная афиша Одессы с 19 по 25 августа

Планируем досуг: театральная афиша Одессы с 19 по 25 августа

Оперный театр

19 августа, 19.00 — Симфоническое шоу «Игра престолов»
20 августа, 18.30 — «Севильский цирюльник»
21 августа, 18.30 — «Вальпургиева ночь», «Пахита»
22 августа, 18.30 — «Запорожец за Дунаем»
23 августа, 18.30 — «Жизель»
24 августа, 19.00 — «Наони»
25 августа, 18.30 — «Флория Тоска»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Где: пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

Театр музкомедии
19 августа, 18.30 — «Сильва»
21 августа, 18.30 — «Шутки Оффенбаха»
22 августа, 18.30 — «Лгунья»
22 августа, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»
24 августа, 19.00 — «Дизель-шоу»
25 августа, 19.00 — «Піккардійська терція»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Где: ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17.

Театр на Чайной
21 августа, 19.00 — «Осінь»
22 августа, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»
23 августа, 19.00 — «ХХ. Семейная хроника»
24 августа, 16.00 — «Стоило?!»
24 августа, 19.00 — «Смешная академия»
25 августа, 19.00 — «Главное, когда?»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Где: ул. Маразлиевская 34-а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

Дом клоунов
21 августа, 19.00 — «Дон Жуан»
23 августа, 19.00 — «Одесский подкидыш»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Где: ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

Еврейский культурный центр «Beit Grand»
21 августа, 19.00 — «7.42, или Одесские Рабинзоны»
22, 23 августа, 19.00 — «Любовный коктейль»
25 августа, 19.00 — «Про это и нежность в придачу»

Стоимость билетов — от 120 грн.

Где: ул. Нежинская 77/79; тел.: 737-40-52.

Летний театр «Морвокзал»
22 августа, 20.00 — «Voice of the sympho rock»
24 августа, 20.00 — Оля Полякова

Стоимость билетов — от 290 грн.

Где: ул. Приморская, 6; тел.: 722-32-11.

Кирха
25 августа, 18.00 — «Летний Чаплин «Огни большого города»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Где: ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

Фото: opera.odessa.ua

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