План «Б»: в Одесской ОГА готовы к тому, что судовладелец не будет убирать танкер Delfi своими силами

На специальной комиссии в Одесской облгосадминистрации обсудили, какие шаги предпринять в случае, если судовладелец танкера Delfi не выполнит свои обязательства по отбуксировке судна. Так называемый план «Б» уже в разработке у чиновников.

Сегодня в Одесской областной государственной администрации была созвана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя главы ОГА Дениса Ванаша.

Представители различных ведомств обсудили дальнейшую судьбу танкера Delfi, который прибило к берегу пляжа «Дельфин». По словам представителей госпредприятия «Администрация морских портов Украины», представитель судовладельца выходит на связь, но требует больше времени на подготовку и определенные технические мероприятия.

Конечная дата, до которой судовладелец должен будет убрать судно, – 31 марта. В это же время, представители АМПУ и Госслужба морского и речного транспорта Украины будут заниматься разработкой плана по подъему судна без участия судовладельца, если он до 31 марта не уберет судно с территории пляжа.

Судно хотят убрать до начала туристического сезона, однако в так называемом плане «Б» чиновников есть два варианта решения проблемы: судно можно отбуксировать в Николаевский порт или же убирать его частями – разрезать. На разрезание уйдет около 120 дней, при хороших погодных условиях. Но этот процесс будет происходить даже во время туристического сезона. Поэтому замглавы ОГА Денис Ванаш попросил сделать все возможное, чтобы «план «Б» был сконцентрирован на перевозке судна, а не разрезание, тем более, что смазочные, горючие и другие материалы будут загрязнять воду при таком процессе.

Напомним, по предварительным подсчетам, эвакуация танкера Delfi с морского побережья в районе пляжа Дельфин займет не менее 100 дней и потребует 20-25 млн грн.

Фото автора и Вячеслава Грубого

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!