Пьяный водитель без прав оставил без света часть одесской Слободки

В Одессе с ночи остались без электроснабжения жители Слободки.

По словам очевидцев, причина в очередном пьяном водителе, который снес столб на улице Краснослободской возле дома №28. Также сообщается, что водительских прав у виновника аварии не было.

Сейчас сотрудники ДТЭК устраняют неисправность.

Между тем, как сообщается, водитель отделался штрафом 10,2 тыс. грн притом, что восстановление линии электропередач обойдется примерно в 70 тыс. грн.

Напомним, утром 5 февраля в Одессе на Молдаванке пьяный водитель без прав сбил на пешеходном переходе двух детей. Сейчас дети находятся в больнице в тяжелом состоянии. Девочка в коме.

Виновника ДТП задержали. Ему «светит» до 8 лет лишения свободы.

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Фото: Телеграм-канал Xydessa