Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Молдаванке пьяный водитель сбил детей (фото)

В Одессе на Молдаванке пьяный водитель сбил детей (фото)

В Одессе на перекрестке Мясоедовской и Разумовской 20-летний парень на машине Toyota решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. В результате врезался Ford Transit. 

Машина нарушителя по инерции продолжила движение и сбила детей 11 и 12 лет, которые шли по пешеходному переходу, сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

ДТП произошло утром в пятницу, 5 февраля. Пострадавших детей отправили в больницу. А 20-летний оказался пьяным, это подтвердили медики.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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Межтекстовые Отзывы
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оксана
оксана
27 минут назад

Девочка в реанимации, у нее тяжелая травма головы, эти дети, одноклассники моей дочери, брат и сестра ((((((

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