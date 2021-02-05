В Одессе на Молдаванке пьяный водитель сбил детей (фото)

В Одессе на перекрестке Мясоедовской и Разумовской 20-летний парень на машине Toyota решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. В результате врезался Ford Transit.
Машина нарушителя по инерции продолжила движение и сбила детей 11 и 12 лет, которые шли по пешеходному переходу, сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
ДТП произошло утром в пятницу, 5 февраля. Пострадавших детей отправили в больницу. А 20-летний оказался пьяным, это подтвердили медики.
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Девочка в реанимации, у нее тяжелая травма головы, эти дети, одноклассники моей дочери, брат и сестра ((((((