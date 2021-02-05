Субботний блэкаут в Одессе: кто останется без света?

Кто в Одессе останется без света в пятницу – адреса Завтра, в пятницу, 5 февраля, в Одессе на время энергетики хотят в плановом порядке оставить без света десятки улиц и сотни домов.

Об этом сообщает компания «Одессаоблэнерго». ПОДРОБНЕЕ