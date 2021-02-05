Субботний блэкаут в Одессе: кто останется без света?

Завтра, в субботу, 6 февраля, в Одессе хотят из-за плановых работ оставить без электроснабжения семь улиц.
В частности, как сообщают энергетики «Одессаоблэнерго», без света останутся такие адреса:
Банный переулок, 2
С 09:00 до 17:00;
Дальницкая улица, 1, 2, 3, 5
С 09:00 до 19:00;
Михайловская улица, 17
С 09:00 до 17:00;
Мясоедовская улица, 13, 20, 22, 24, 24/26, 26
С 09:00 до 17:00;
Прохоровская улица, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 29, 29а, 30а, 75б, 31, 32, 33, 37, 50, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77
С 09:00 до 17:00;
Степовая улица, 17, 17в, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 42/15
С 09:00 до 19:00;
Степовая улица, 6, 8, 42/15, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18/20, 22, 24
С 09:00 до 17:00;
Шевченко проспект, 10/1, 27б, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 17, 17а, 17б, 17в, 10/10, 19а, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 19
С 09:00 до 19:00.