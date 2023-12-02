«Пісня поміж нас»: херсонский театр приглашает одесситов на сеанс музыкальной терапии

Зрителей ожидает интерактивное путешествие в мир музыки, музыкальных инструментов, украинских песен.

С помощью уютного пения создается всеобщая творческая атмосфера, происходит улучшение психологического состояния, повышение позитивного настроения участников программы и развитие их творческих способностей, рассказывают в театре.

Премьера программы прошла в сентябре в рамках проекта «Креативная терапевтическая платформа» и вошла в репертуар театра Кулиша.

Гастроли херсонского театра Кулиша уже не в первый раз проходят в Одессе. В течение года в Одессе показали спектакли «Иуда»и «Остаться нельзя», а летом в рамках фестиваля «Мельпомена Таврии» зрители увидели «Позывной Воробчик». На представления с удовольствием ходят как херсонцы, сейчас живущие в Одессе так и одесситы.

Информацию о билетах можно получить на сайте театра Василька.

Фото театра им. Василька