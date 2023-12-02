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«Пісня поміж нас»: херсонский театр приглашает одесситов на сеанс музыкальной терапии

«Пісня поміж нас»: херсонский театр приглашает одесситов на сеанс музыкальной терапии

Херсонский театр им. Кулиша снова в Одессе. В воскресенье, 3 декабря, на сцене дружеского театра Василька, херсонцы представляют новую музыкальную программу «Пісня поміж нас».

Зрителей ожидает интерактивное путешествие в мир музыки, музыкальных инструментов, украинских песен.

Музыкальная программа херсонского театра

С помощью уютного пения создается всеобщая творческая атмосфера, происходит улучшение психологического состояния, повышение позитивного настроения участников программы и развитие их творческих способностей, рассказывают в театре.

Херсонский театр, пение

Премьера программы прошла в сентябре в рамках проекта «Креативная терапевтическая платформа» и вошла в репертуар театра Кулиша.

Херсонский театр им. Кулиша

Гастроли херсонского театра Кулиша уже не в первый раз проходят в Одессе. В течение года в Одессе показали спектакли «Иуда»и «Остаться нельзя», а летом в рамках фестиваля «Мельпомена Таврии» зрители увидели «Позывной Воробчик». На представления с удовольствием ходят как херсонцы, сейчас живущие в Одессе так и одесситы.

Информацию о билетах можно получить на сайте театра Василька.

Фото театра им. Василька

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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