«Пісня поміж нас»: херсонский театр приглашает одесситов на сеанс музыкальной терапии

Херсонский театр им. Кулиша снова в Одессе. В воскресенье, 3 декабря, на сцене дружеского театра Василька, херсонцы представляют новую музыкальную программу «Пісня поміж нас».
Зрителей ожидает интерактивное путешествие в мир музыки, музыкальных инструментов, украинских песен.
С помощью уютного пения создается всеобщая творческая атмосфера, происходит улучшение психологического состояния, повышение позитивного настроения участников программы и развитие их творческих способностей, рассказывают в театре.
Премьера программы прошла в сентябре в рамках проекта «Креативная терапевтическая платформа» и вошла в репертуар театра Кулиша.
Гастроли херсонского театра Кулиша уже не в первый раз проходят в Одессе. В течение года в Одессе показали спектакли «Иуда»и «Остаться нельзя», а летом в рамках фестиваля «Мельпомена Таврии» зрители увидели «Позывной Воробчик». На представления с удовольствием ходят как херсонцы, сейчас живущие в Одессе так и одесситы.
Информацию о билетах можно получить на сайте театра Василька.
Фото театра им. Василька