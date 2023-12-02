«Пісня поміж нас»: херсонський театр запрошує одеситів на сеанс музичної терапії

Херсонський театр ім. Куліша знову в Одесі. В неділю, 3 грудня на сцені дружнього театра Василька, херсонці представляють нову музичну програму «Пісня поміж нас».
На глядачів чекає інтерактивна подорож в світ музики, музичних інструментів, українських пісень.
За допомогою затишного співу створюється загальна творча атмосфера, відбувається покращення психологічного стану, підвищення позитивного настрою учасників програми та розвиток їх творчих здібностей, розповідають в театрі.
Прем’єра програми відбулася у вересні в межах проєкту «Креативна терапевтична платформа» та увійшла в репертуар театру Куліша.
Гастролі херсонського театру Куліша вже не вперше відбуваються в Одесі. Впродовж року в Одесі показали вистави «Юда» та «Лишатися (не) можна», а влітку в рамках фестиваля «Мельпомена Таврії» глядачі побачили «Позивний Горобчик». На вистави із задоволенням ходять як херсонці, які зараз живуть в Одесі так і одесити.
Інформацію про квитки можна отримати на сайті театру Василька.
Фото театра ім. Василька