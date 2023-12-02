«Пісня поміж нас»: херсонський театр запрошує одеситів на сеанс музичної терапії

На глядачів чекає інтерактивна подорож в світ музики, музичних інструментів, українських пісень.

За допомогою затишного співу створюється загальна творча атмосфера, відбувається покращення психологічного стану, підвищення позитивного настрою учасників програми та розвиток їх творчих здібностей, розповідають в театрі.

Прем’єра програми відбулася у вересні в межах проєкту «Креативна терапевтична платформа» та увійшла в репертуар театру Куліша.

Гастролі херсонського театру Куліша вже не вперше відбуваються в Одесі. Впродовж року в Одесі показали вистави «Юда» та «Лишатися (не) можна», а влітку в рамках фестиваля «Мельпомена Таврії» глядачі побачили «Позивний Горобчик». На вистави із задоволенням ходять як херсонці, які зараз живуть в Одесі так і одесити.

Інформацію про квитки можна отримати на сайті театру Василька.

Фото театра ім. Василька