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«Пісня поміж нас»: херсонський театр запрошує одеситів на сеанс музичної терапії

«Пісня поміж нас»: херсонський театр запрошує одеситів на сеанс музичної терапії

Херсонський театр ім. Куліша знову в Одесі. В неділю, 3 грудня на сцені дружнього театра Василька, херсонці представляють нову музичну програму «Пісня поміж нас».

На глядачів чекає інтерактивна подорож в світ музики, музичних інструментів, українських пісень.

Музыкальная программа херсонского театра

За допомогою затишного співу створюється загальна творча атмосфера, відбувається покращення психологічного стану, підвищення позитивного настрою учасників програми та розвиток їх творчих здібностей, розповідають в театрі.

Херсонский театр, пение

Прем’єра програми відбулася у вересні в межах проєкту «Креативна терапевтична платформа» та увійшла в репертуар театру Куліша.

Херсонский театр им. Кулиша

Гастролі херсонського театру Куліша вже не вперше відбуваються в Одесі. Впродовж року в Одесі показали вистави «Юда» та «Лишатися (не) можна», а влітку в рамках фестиваля «Мельпомена Таврії» глядачі побачили «Позивний Горобчик». На вистави із задоволенням ходять як херсонці, які зараз живуть в Одесі так і одесити.

Інформацію про квитки можна отримати на сайті театру Василька.

Фото театра ім. Василька

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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